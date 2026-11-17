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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gen Z protestosuna katılan Filistin destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çevik kuvvet polislerinin metro vagonunda bir grubu acımadan darbettiği görüldü. Göstericilere peş peşe coplarla müdahale eden polisler, sert darbeler indirirken Filistin destekçileri neye uğradığını şaşırdı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Berlin'de 15 Kasım'da düzenlenen “Gen Z regelt” (Gen Z söz sahibi) yürüyüşüne Filistin destekçileri de katıldı. Gösteri sırasında polis ile eylemciler arasında çatışma yaşanırken, metro vagonunda kaydedilen görüntülerde polislerin göstericilere sert müdahalede bulunduğu görüldü.

Polis açıklamasına göre olaylar kapsamında en az 20 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 28 ayrı suç duyurusu yapılırken, en az 3 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Katılımcılar arasında yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

700 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Gösteriler nedeniyle Berlin'de yaklaşık 700 polis görevlendirildi. Eylem sırasında İsrail ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz aleyhine sloganlar atıldığı, polis karşıtı sloganların da duyulduğu aktarıldı.