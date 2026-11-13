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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Berlin'de kutlandı

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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Berlin'de kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Berlin Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, KKTC'nin Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Ertürk, burada yaptığı konuşmada Malatya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye dileyerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ayrılmaz parçası olduğumuz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar dilerim." dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini belirten Ertürk, Ada'da kalıcı bir çözümün ancak iki egemen eşit devletin varlığının kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Ertürk, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini 15 Kasım 1983'te KKTC'yi ilan ederek taçlandırdığına dikkati çekerek bu mücadelenin unutulmaması ve gelecek nesillere doğru aktarılması gerektiğini kaydetti.

KKTC'nin uluslararası toplum tarafından uygulanan izolasyonlara rağmen varlığını sürdürdüğünü dile getiren Ertürk, Türkiye'nin her alanda sağladığı desteğin Kıbrıs Türk halkının en önemli güvencesi olduğunu vurguladı.

Ertürk, Azerbaycan'ın KKTC'ye verdiği desteğin ve iki ülke arasındaki gelişen işbirliğinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının kendi vatanında özgürce yaşayabilmesi için verilen mücadelenin önemine işaret eden Ertürk, KKTC'nin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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