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Berlin'de 1936 yapımı 618 metrekarelik sığınak 398 bin euroya satışa çıkarıldı

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Berlin'de 1936 yapımı 618 metrekarelik sığınak 398 bin euroya satışa çıkarıldı
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Berlin'in Charlottenburg semtinde 1936'da inşa edilen 618 metrekarelik sığınak, 398 bin euro başlangıç bedeliyle 17 Aralık'ta açık artırmaya çıkarılacak. Sığınak, kentte kullanılabilir sığınak bulunmaması nedeniyle kamuoyunda yankı uyandırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İkinci Dünya Savaşı öncesinde 1936 yılında inşa edilen 618 metrekarelik sığınak, 398 bin euro başlangıç bedeliyle açık artırmaya çıkarıldı.

Almanya'da bir açık artırma sitesinde yer alan ilan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren bir açık artırma portalında yer alan bilgilere göre, kentin en lüks semtlerinden biri olan Charlottenburg'da 90 yıllık sığınak satışa çıkarıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce 1936 yılında inşa edilen ve 618 metrekarelik alana sahip sığınağın 398 bin euro açık artırma bedeli ile satılacağı bilgisine yer verildi. 1906 yılında inşa edilen bir apartmanın giriş katının iki kat altında bulunan sığınağın 18 odası olduğu ve hava saldırılarından korunmak amacıyla inşa edildiği belirtildi.

Deutsche Grundstücksauktionen (DGA) isimli açık artırma portalının açıklamasına göre sığınak, hava saldırısı alarmları sırasında 250 kişiye barınma imkanı sağladı.

Sığınak, 17 Aralık'ta satılacak

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru askeri hastane olarak da kullanılan sığınağın 17 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satılacağı ifade edildi. Sığınağın bulunduğu apartmanın en lüks konutlardan biri olduğuna dikkat çekilen ilanda, yeni sahibinin aylık 742,86 euro aidat ödemesi yapacağı da belirtildi.

Açık artırmanın Alman kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının nedeni, satışa çıkarılan sığınağın neredeyse hiç sığınak bulunmayan Berlin'de yer alması oldu. Kentte, toplam 4 bin 80 kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip yalnızca 4 sığınak bulunurken, bunların tamamının kullanılamaz durumda olduğu belirtiliyor. Söz konusu sığınağın 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek açık artırmalı satışına yerel yönetimlerin teklif verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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