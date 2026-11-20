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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Almanya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti başladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Al Sani'yi ziyaretin başlangıcında başkent Berlin'deki Villa Borsig'de askeri törenle karşıladı.

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan basın açıklamasına göre, Steinmeier ve Al Sani yaptıkları görüşmede Almanya ile Katar arasındaki yakın ortaklığın daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki ülkeyi bir araya getiren ortak ekonomik ve güvenlik çıkarlarının yanı sıra uluslararası hukuka ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik bağlılıkları ele alındı.

İki lider, Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Steinmeier, İran'ın Katar'a saldırıları karşısında Almanya'nın Katar ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Katar Emiri Al Sani, Steinmeier'i 5-6 Aralık'ta Katar'da düzenlenecek Doha Forumu'na davet etti.

Al Sani Berlin'deki temasları çerçevesinde Başbakan Friedrich Merz ile de bir araya gelecek.

Katar Emiri Al Sani'ye ziyaretinde Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile üst düzey bir resmi heyet eşlik ediyor.

Kaynak: AA