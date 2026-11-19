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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmeye yönelik bir sonraki görüşmenin gündeminin tüm taraflarca birlikte hazırlanması ve onaylanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.

Bir sonraki görüşmenin gündemini ABD'li temsilcilerle yapacakları ayrı bir görüşmede ele alacaklarını belirten Zelenskiy, "Gündemi hep birlikte ele alıp onaylamamız gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, Avrupa'nın müzakerelere katılımını ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner ve Özel Temsilci Steve Witkoff ile görüştüklerini belirterek, "Avrupa bütün müzakerelere katılmalı." diye konuştu.

Rusya'nın görüşmeleri kış boyunca uzatmasını istemediklerini belirten Zelenskiy, Avrupa'nın yeni yaptırımlara hazır olduğunu ve ABD'nin de Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanmasını beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ukrayna'ya 2027 için 45 milyar avroya kadar ek kredi sağlanmasına yönelik teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Jet motorlu İHA'ları düşürebilecek uçaklara ihtiyacımız var"

Zelenskiy, Rusya'nın yaz ortasından bu yana balistik füzelerle ve jet motorlu insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını artırdığını belirterek, enerji altyapısının, lojistik hatların ve köprülerin korunmasına öncelik verdiklerini söyledi.

Kiev'deki Aziz Volodimir Katedrali ile Avusturya ve Hollanda'nın büyükelçilik binalarının saldırılarda hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, toplantıda Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik destek konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

Zelenskiy, toplantıda F-16'ların yanı sıra diğer savaş uçaklarını da ele aldıklarını belirterek, "Jet motorlu İHA'ları düşürebilecek uçaklara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne tam olarak entegre edilmesi gerekiyor"

Zelenskiy, NATO üyeliğinin Ukrayna için en önemli güvenlik garantisi olacağını, AB üyeliğinin de güvence sağlayacağını söyledi.

"Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne tam olarak entegre edilmesi gerekiyor." diyen Zelenskiy, NATO modeline dayanan güvenlik garantileri için de öneriler sunduklarını kaydetti.

"Rusya'nın 2026'da savaş alanında kaybettiği söylenebilir"

Zelenskiy, "Rusya'nın 2026'da savaş alanında kaybettiği söylenebilir." dedi.

Rusya'nın balistik füzelerle sivil halka karşı üstünlük sağlamaya çalıştığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'yı bölmeyi başaramadığını ve Berlin'deki toplantının bunu gösterdiğini ifade etti.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin "Ne konuştuklarını bilmiyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamasından "savaşı sona erdirmek istediği" mesajını aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savaş sırasında güçlü bir Avrupa hem Ukrayna hem de Avrupa'nın kendisi için önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA