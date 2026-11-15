Berlin'deki Gen-Z protestosunda 20 kişi gözaltına alındı, 3 polis yaralandı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de Gen-Z protestosu düzenlendi. İşten çıkarmaları, zorunlu askerlik uygulamasını ve üniversiteler ile sosyal alanlardaki bütçe kesintilerini protesto eden yüzlerce genç sokaklara çıktı. Polis, gösteriler sırasında 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gençlerin hükümet politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği protestoya yaklaşık bin kişinin katılması bekleniyordu. Ancak gösteriye katılanların sayısının bu rakamı aştığı bildirildi. Gen Z regelt adlı girişimin organize ettiği gösteride gençler, işten çıkarmalara, zorunlu askerlik uygulamasına ve üniversiteler ile sosyal alanlarda yapılan bütçe kesintilerine tepki gösterdi.

Berlin polisi, yürüyüş başlamadan önce bazı göstericilerin polis barikatını aşmaya çalıştığını açıkladı. Polis ekipleri, göstericilere müdahale ederek barikatın geçilmesini engelledi. Polis sözcüsü, olaylar sırasında 20 kişinin geçici olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Polis açıklamasında, bazı göstericilerin gözaltına alınırken direndiği ve polis memurlarına fiziksel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Olaylarla ilgili incelemenin sürdüğü ve gözaltı sayısının değişebileceği kaydedildi. Gösteriyle bağlantılı olarak kamu düzenini bozma, polise saldırı, polise direnme ve patlayıcı maddelere ilişkin mevzuatı ihlal etme suçlamalarıyla 28 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte üç polis memurunun yaralandığı açıklandı. Göstericilerin İsrail ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz aleyhine sloganlar attığı belirtildi. Göstericiler arasında yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

AVRUPA GENELİNDE YENİ PROTESTOLAR PLANLANIYOR

Gençlik hareketlerinin bir sonraki büyük protesto dalgasını 20 Kasım'da düzenlemesi planlanıyor. Berlin başta olmak üzere Almanya'nın birçok kentinde ve Avrupa genelinde eş zamanlı gösteriler yapılması bekleniyor.

Fransa, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere'de de gençlerin protestolara yoğun katılımının olması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA