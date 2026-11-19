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Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı, 30'dan fazla ülkenin hükümet ve devlet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla başladı. Avrupa kurumlarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı.

Uluslararası alanda Ukrayna'yı destekleyen Gönüllüler Koalisyonu'nun Almanya'nın başkenti Berlin'deki üst düzey toplantısı başladı. Almanya Başbakanlığında Başbakan Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın öncülük ettiği toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Jared Kushner ile Steve Witkoff ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı. Toplantıda Türkiye'yi ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

Toplantıya, 30'dan fazla ülkeden hükümet ve devlet başkanı ile dışişleri ve savunma bakanları katılıyor. Zirvede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da bulunuyor.

Toplantıda ağırlıklı olarak yaklaşan ağır kış mevsimi şartları nedeniyle Ukrayna'ya yapılacak yardımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki görüşmeleri kapsamında yaşanan gelişmeler ve diplomatik çabalar ele alınacak.

Zirve sonrası ortak basın toplantısında ele alınan konuların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı