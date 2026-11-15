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KKTC’nin 43. Kuruluş yıl dönümü Berlin'de resepsiyonla kutlandı

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KKTC’nin 43. Kuruluş yıl dönümü Berlin'de resepsiyonla kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk'ün ev sahipliğindeki etkinliğe Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Azerbaycan Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Yankı Kocaefe, Büyükelçilik Müsteşarı Aslı Şanlı, Berlin Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Kurmay Albay Görkem Uçlu, Berlin Kara Ataşesi Bakım Kurmay Albay Ersin Engin, Berlin Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru, Berlin Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mehmet İnanç Arslan, iş insanları, sivil toplum kuruluşları (STK)  temsilcileri ile davetliler katıldı.

KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk, resepsiyondaki konuşmasına, Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan dört asker için taziye mesajıyla başladı.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca kimliğini ve özgürlüğünü korumak için büyük mücadele verdiğini belirten Ertürk, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilanıyla bu mücadelenin yeni bir döneme taşındığını ifade etti.

Uluslararası alandaki ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC'nin kurumlarıyla yoluna devam ettiğini belirten Ertürk, Türkiye'nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez bir güvence olduğunu söyledi, Azerbaycan ile gelişen ilişkilerin ve iş birliğinin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve Kıbrıs Türk halkının sesinin daha geniş kitlelere duyurulması için toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Ertürk, adada kalıcı bir çözümün mevcut gerçekler temelinde mümkün olabileceğini savundu.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağını dile getiren Ertürk, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, mücadele arkadaşları ve şehitleri rahmet ve minnetle andı; gazilere, Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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