Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Berlin’deki Z kuşağı protestolarına polisten sert müdahale: 22 gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berlin’deki Z kuşağı protestolarına polisten sert müdahale: 22 gözaltı Haber Videosunu İzle
Berlin’deki Z kuşağı protestolarına polisten sert müdahale: 22 gözaltı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 1200 genç, artan yaşam maliyetlerini, sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik planını protesto etmek için sokaklara çıktı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, trene binen gençlere yönelik sert müdahale kameralara yansıdı. Olaylarda 22 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, 20 Kasım'da 15 bin kişinin katılmasının beklendiği daha büyük bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Almanya’da son olarak 31 Ekim’de ülke genelinde sokaklara çıkan "Gen Z regelt" (Z Kuşağı İş Başında) adlı gençlik grubu, dün akşam başkent Berlin’de sosyal harcamalardaki kesintiler, artan yaşam maliyetleri ve Alman hükümetinin zorunlu askerlik planına tepki için bir araya geldi.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE: 22 GÖZALTI

Mitte ilçesindeki Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin 200 kişi, daha sonra Halensee metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, yürüyüş boyunca "daha iyi bir gelecek" istediklerini belirten ve Alman hükümetini eleştiren sloganlar attı. Gösteri sırasında zaman zaman "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin" şeklinde sloganlar da atıldı.

Yürüyüş sırasında sık sık polisle göstericiler karşı karşıya gelirken, zaman zaman arbede yaşandı. Berlin polisi, evlerine dönmek üzere trene binen göstericilere de sert müdahalede bulundu. Berlin polisinin trendeki müdahale anları kameralara yansırken, yetkililer çıkan olaylarda toplam 22 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

20 KASIM'DA BÜYÜK GÖSTERİ PLANLANIYOR

Gen Z regelt inisiyatifi, 20 Kasım’da büyük bir gösteri düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. 20 Kasım'da Avrupa çapında eylem çağrısı yapan organizatörler, Berlin'deki gösterilere 15 bin kişinin katılmasının beklendiğini bildirdi. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var35

Türkiye'de bu görüntü artık tarih oluyor!
Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı

Wanda'dan Icardi'nin sevgilisine ağza alınmayacak sözler!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet16

Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi24

Gökten yağanlar sinek falan değil! Yeni silahımız hiçbirine acımadı
Kenan Yıldız'dan sevenlerini üzen haber

Eyvahlar olsun! Korktuğumuz başımıza geldi
Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

Otomobilin hali facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi
Kazada hava yastıkları açılmadı, firmadan 'Aracımız akıllı' yanıtı geldi! Bursa'da 1 milyon liralık dava23

Araç pert oldu, hava yastığı açılmadı! Firmadan akıl almaz yanıt
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi13

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti38

Artık biri bu rezilliğe dur desin!