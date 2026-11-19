Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Başkanı Donald Trump'ın Berlin'de düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına telefon bağlantısıyla katıldığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının katılımcılara dayandırdığı habere göre, Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Air Force One uçağından, Berlin'deki "Gönüllüler Koalisyonu"na katılan damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'i aradı.

Kushner de telefonun sesini açarak, hoparlörler aracılığıyla Trump'ın sesini salondakilerin duymasını sağladı.

Trump'ın konuşmasına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Başkent Berlin'de Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan "Gönüllüler Koalisyonu"na 30'dan fazla ülkeden temsilci katılıyor.

Trump, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA