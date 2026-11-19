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Hande Küden, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın birinci kemanlar grubunda çalan Adanalı bir kemancı. 1 Eylül 2019'da orkestraya giren Küden, deneme sürecini tamamladıktan sonra Aralık 2020'de kalıcı kadroya alındı. Orkestranın keman bölümüne kalıcı olarak kabul edilen ilk Türk müzisyen o.

Bu hafta adı İstanbul'daki yeni bir orkestrayla birlikte anılıyor. Hüsnü Özyeğin'in kurduğu, sanat yönetmenliğini Fazıl Say'ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası ilk konserini 9 Kasım 2026'da verdi. O akşam başkemancı Küden'di. Konserin ardından projeden ayrıldığını açıkladı.

HANDE KÜDEN KİMDİR?

Hande Küden, 1992 doğumlu bir Türk kemancı ve Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi. 2012'de burslu yüksek lisans için Berlin'e taşındı ve Hanns Eisler Müzik Yüksekokulu'nda Stephan Picard'la çalıştı. 2015'te Tabea Zimmermann'ın sınıfına geçti; ondan keman ve viyola dersleri aldı.

Orkestra eğitimini 2013-2014'te Deutsches Symphonie-Orchester Berlin'de Ferenc Fricsay bursiyeri olarak, ardından Berlin Filarmoni'nin Karajan Akademisi'nde tamamladı. 2016'da Deutsches Symphonie-Orchester Berlin'in başkemancı yardımcılığına getirildi. Üç yıl sonra Berlin Filarmoni'ye geçti.

HANDE KÜDEN İLE FAZIL SAY ARASINDA NE OLDU?

Hande Küden ile Fazıl Say arasındaki tartışma, Özyeğin Filarmoni'nin ilk konserinin provalarında başladı. Küden, konserin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada Say'ın prova sürecindeki tutumunu "aşağılayan tavırlar" diye nitelendirdi ve bundan sonra onun hiçbir projesinde yer almayacağını duyurdu. Düzenli çalıştığı orkestralarda böyle bir durumla karşılaşmadığını da ekledi.

Küden'in anlattığına göre ilk provadan sonra yaylılar ve üflemeliler için ayrı ayrı 15'er dakikalık prova istedi; müzisyenlerin birbirinin entonasyonunu daha iyi duyması için. Konser günü Say provayı kesti ve ritmik bir pasajı çalışını 80 kişinin önünde eleştirdi. Küden, yeni kurulan topluluğu zor durumda bırakmamak için akşamki konsere yine de çıktı.

Fazıl Say ise Küden'in anlattıklarının gerçek olmadığını söyledi. Say'a göre provadaki istekleri kendi eserinin yorumuna dair müzikal taleplerdi ve iletişimi mesleki saygı sınırları içinde kaldı. Konser akşamı Küden'e 1.500 dinleyicinin önünde takdirini dile getirdiğini hatırlatan Say, konser serisinin her seferinde farklı bir başkemancıyla süreceğini açıkladı.

HANDE KÜDEN HANGİ ORKESTRADA ÇALIYOR?

Hande Küden, Berlin Filarmoni Orkestrası'nda birinci keman çalıyor. Kalıcı kadroya alınması için yapılan oylamada orkestra üyelerinin yüzde 98'inin onayını aldı. Orkestrayla ilk kez 2015'te sahneye çıkmıştı.

Berlin'den önceki ilk büyük adımı lise çağında attı: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın seçmelerini en başarılı aday olarak kazandı. İstanbul-Essen Gençlik Orkestrası'nda başkemancılık, Türk-Alman Gençlik Orkestrası'nda ikinci kemanlar grup şefliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na solist olarak eşlik etti. Hüseyin Sermet ve Efe Baltacıgil'le birlikte Beethoven'ın Üçlü Konçertosu'nu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası eşliğinde Berlin Konzerthaus'ta ve Bonn'daki Beethovenfest'te seslendirdi.

HANDE KÜDEN NERELİ?

Hande Küden Adanalı. Kemanla çocukken, Adana'da gittiği bir konserde sahnedeki kemancıyı dinledikten sonra tanıştı. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Dania Kainova'nın öğrencisi oldu ve lisansını burada bitirdi.

HANDE KÜDEN HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Hande Küden, 2. Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması'nın B kategorisinde ve Necdet Remzi Atak Keman Yarışması'nda birinci oldu. 2011'den beri üyesi olduğu Lepidus Kuarteti'yle Yaşar Üniversitesi'nin düzenlediği 3. Oda Orkestrası Yarışması'nda da birinciliği aldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ilk Aydın Gün Teşvik Ödülü de ona verildi.