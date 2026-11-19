TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Berlin temasları kapsamında Ford Avrupa temsilcisi Nicola Walker ve Ford Almanya temsilcisi Judith Kleinemeyer ile bir araya geldi. Görüşmede, Avrupa Birliği (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı ve otomotiv sektörüne olası etkileri değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları kapsamında Ford Avrupa temsilcisi Nicola Walker ve Ford Almanya temsilcisi Judith Kleinemeyer ile bir araya gelerek Avrupa Birliği (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası taslağını ve otomotiv sektörüne olası etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi. Bolat, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki mevcut yatırımların korunması, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve Türkiye-AB otomotiv değer zincirlerinin güçlendirilmesi için Türkiye'nin 'Made in EU' yaklaşımına tüm boyutlarıyla dahil edilmesinin önemine ilişkin ortak görüşlerimizi paylaştık ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları ele aldık. Bu süreçte, AB kurumları ve üye ülkelerle yürüttüğümüz temasların yanı sıra otomotiv sektörünün önde gelen küresel temsilcileriyle de yakın istişarelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ve AB'nin ortak rekabet gücünü artıracak, karşılıklı yatırımları ve ekonomik bütünleşmeyi güçlendirecek çözümler için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı