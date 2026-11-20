Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, hükümetin zorunlu askerlik planlarını ve sosyal harcamalardaki kesintileri protesto etti.

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla binlerce kişi Alexander Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra Kreuzberg semtine doğru yürüyen göstericiler, üzerinde "Kesinti ve savaş bütçelerine hayır", "Kesintiler ve askerlik istemiyorum", "Savaşa savaş", "Kendi geleceğin için savaş, bu benim savaşım değil", "Zorunlu askerliğe hayır", "Dün tasarruf ettiniz mi? Bugün doktor yok", "Savaş yerine eğitime para", "Silahsız barış yapın", "İsrail Alman silahlarıyla gençleri öldürüyor" ve "İşgale karşı gençlik grevi" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Bir daha asla zorunlu askerlik olmasın", "Okulda, üniversitede ve şirkette grev, budur sizin politikanıza cevabımız", "Bizim savaşımız değil", "Alman silahları ve paraları dünyanın her yerinde cinayet işliyor", "Yaşasın Filistin" ve "Zenginler savaş, gençler gelecek istiyor" sloganları attı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e tepki gösterilen protestoda, zaman zaman meşaleler yakıldı.

Gösteriyi organize edenler eyleme 10 binden fazla kişinin katıldığını ifade ederken polis ise bu sayının 4 bin olduğunu açıkladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protesto, Mariannen Meydanı'nda son buldu.

"Z kuşağı düzenliyor" inisiyatifi, Almanya'nın birçok kentinde hükümetin zorunlu askerlik planlarına ve sosyal harcamalardaki kesintilere karşı protesto yapılacağını duyurmuştu.

Almanya'da öğrencileri temsil eden Federal Öğrenci Konferansı (Bundesschülerinnenkonferenz) eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla başkent Berlin'de ayrı bir gösteri düzenledi.

Gösteride eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okullarda koşulların iyileştirilmesi ve eğitime daha fazla kaynak ayrılması talep edildi.

Kaynak: AA