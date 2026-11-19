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Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderleri, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik ilk adım olarak Rusya'ya kış boyunca geçerli olacak bir "enerji ateşkesi" kabul etmesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ev sahipliğinde Berlin'de düzenlenen "Ukrayna Konusunda Gönüllüler Koalisyonu" zirvesinin ardından 4 ülkenin lideri ortak bildiri yayımladı.

Zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve ABD'nin özel temsilcileri Jared Kushner ile Steve Witkoff'un yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden liderler katıldı.

Ortak bildiride, çatışmaların durdurulmasına yönelik ilk adım olarak Rusya'nın kış ayları boyunca geçerli olacak "enerji ateşkesini" kabul etmesi istendi.

Küresel gıda güvenliğinin sürdürülmesi için Karadeniz'de güvenli geçiş ve seyrüsefer serbestisinin önemine dikkati çekilen bildiride, bölgeden gıda ihracatına imkan tanıyacak bir ateşkes üzerinde uzlaşılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile Avrupa'daki sabotaj, dezenformasyon ve siber saldırı gibi hibrit eylemlerini kınayan liderler, Ukrayna'ya uzun vadeli siyasi, askeri ve mali destek taahhütlerini yineledi.

Bildiride, başta balistik füze önleyici sistemler olmak üzere Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin kış öncesinde güçlendirileceği belirtildi.

NATO müttefiklerinin 2026'da Ukrayna'ya 70 milyar avroluk askeri yardım sağlama taahhüdünün teyit edildiği bildiride, Avrupa Birliği'nin (AB) 2027 sonuna kadar 90 milyar avroluk askeri ve mali destek sunacağı kaydedildi.

Bildiride, Rusya'nın enerji gelirleri, kripto para akışları ve "gölge filosuna" yönelik yaptırımların artırılacağı aktarıldı.

Rusya, zararları tazmin edene kadar dondurulmuş Rus varlıkları hareketsiz kalacak

Ateşkes yürürlüğe girdiğinde Ukrayna'ya ABD ile yakın koordinasyon içinde yasal bağlayıcılığı olan savunma amaçlı güvenlik garantileri verilmesi gerektiğinin altı çizilen bildiride, bu kapsamda Avrupa liderliğindeki Ukrayna Çok Uluslu Gücü ile ABD liderliğinde ateşkes izleme mekanizmasının oluşturulabileceği ve Polonya'daki "Koalicja-2026" tatbikatının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bildiride, ABD'nin diplomatik çabaları temelinde Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan diyaloğun desteklendiği belirtilerek, uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceği ve Rusya zararları tazmin edene kadar dondurulmuş Rus varlıklarının hareketsiz kalacağı aktarıldı.

Bildiride, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Helsinki Nihai Senedi gibi temel uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeyi sürdürdüğü müddetçe daha geniş kapsamlı Avrupa güvenliği konularında anlaşma sağlanamayacağı ve müzakerelerin, AB ile NATO'yu ilgilendiren unsurlarının ilgili üyelerin onayını gerektireceği kaydedildi.

Kaynak: AA