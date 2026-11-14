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Berlin'de yüzlerce kişi Gazze ablukasına karşı Filistin'e destek yürüyüşü yaptı

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Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Schöneberg'de toplanıp şehir merkezine yürüdü. Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını isteyen göstericiler Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı; yürüyüş Potsdamer Meydanı'nda sona erdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail'i protesto etmek ve Filistin'i desteklemek için Schöneberg semtindeki Kleistpark metro istasyonunun yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, şehir merkezine doğru yürüdü.

Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını isteyen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze bekleyemez, sınırları açın", "Yardımların Gazze'ye girişine izin verin", "Soykırımı durdurun", "Namibya, Auschwitz, Gazze-Almanya Lahey'e" ve "Soykırım" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Adalet istiyoruz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun", "Gazze ağlama, Filistin hiçbir zaman ölmeyecek" ve "Filistin sonsuza dek yaşayacak" sloganları attı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Potsdamer Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA
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