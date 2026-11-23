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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştuklarını belirtti.

Görüşmede Almanya'daki Türk toplumunun gündeminde yer alan konulara değinildiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"NATO PA Türk Delegasyonu Başkanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Almanya'daki Türk toplumunun gündemine ilişkin görüş ve beklentileri dinledik. Misafirperverliği için UID Berlin'e teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA