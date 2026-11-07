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Burdur Gölhisar'da ilkokul 4. sınıf öğrencisi Berlin'de dünya ikincisi oldu

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Burdur Gölhisar'da ilkokul 4. sınıf öğrencisi Berlin'de dünya ikincisi oldu
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Burdur Gölhisar'da yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi, Berlin'deki Einstein Matematik Olimpiyatı'nda 41 ülkeden öğrenciyi geride bırakarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. 9 yaşındaki öğrenci, ailesine ve Burdur'a gurur yaşattı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi, katıldığı uluslararası olimpiyatta 41 ülkeden öğrenciyi geride bırakarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Matematiğe olan merakıyla küçük yaşta dikkat çeken 4. sınıf öğrencisi Toprak Hülya Yalçın'ın (9) okul sıralarında problem çözerek başlayan başarı yolculuğu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Einstein Matematik Olimpiyatı'na uzandı. 41 ülkeden öğrencinin katıldığı olimpiyatta zorlu sorular karşısında bilgi ve becerisini ortaya koyan Yalçın, dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Henüz ilkokul 4. sınıfta olmasına rağmen uluslararası alanda önemli bir başarıya imza atan Yalçın, ailesine ve memleketi Burdur'a büyük gurur yaşattı.

"Matematik öğretmeni olmak istiyorum"

Matematiğe olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını söyleyen Toprak Hülya Yalçın, "Matematiğe olan merakım sorular çözdükçe, dersleri de sevmekle başladı. Sonra da annem ile babamın internetten araştırmasıyla da olimpiyatlara katıldım. İyi bir sonuç çıkardığımı düşünüyorum ve bu sonucumdan mutluyum. İlerde de matematik öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

"Bütün dünyanın katıldığı olimpiyatta ise gümüş madalya aldı"

Kızlarının başarısı ile çok gururlandıklarını ifade eden baba İlker Yalçın ise "İki tane kızımız var, büyük kızımız Toprak. Matematiğe ilgisi birinci sınıftan beri vardı. Biz de internetten araştırma yaptık ve kendi hocaları ile görüştük. Daha sonrasında ise bu yarışmalara katılması yönünde karar verdik. Türkiye'deki olimpiyatlarda da derece yapınca Bakü'da yapılan olimpiyatlarda bronz madalya kazandı. Daha sonrasında ise bütün dünyanın katıldığı olimpiyatta ise gümüş madalya aldı. Ailecek de çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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