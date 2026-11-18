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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Yeni Parti Berlin Birliği, Sözcü Tv'ye kayyım atanmasını Berlin Kottbusser Tor Meydanı'nda düzenlediği mitingle protesto etti. Mitingde bağımsız medyaya yönelik müdahalelere tepki gösterilerek halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü için mücadele çağrısı yapıldı.

Yeni Parti Berlin Birliği, Sözcü Tv'ye kayyım atanmasına Berlin'de düzenlediği mitingle tepki gösterdi. Kottbusser Tor Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamada, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin sona erdirilmesi ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

Mitingde basın açıklamasını okuyan Yeni Parti Berlin Birliği Başkanı Cem Güney Torun, Türkiye'de bağımsız medya kuruluşlarına yönelik müdahalelerin halkın haber alma hakkını hedef aldığını belirtti.

TELE1 ve Halk TV'nin ardından Sözcü Tv'ye de kayyım atanmasının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Torun, yaşananların bağımsız gazeteciliğin geleceği açısından ciddi kaygılara yol açtığını söyledi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BÜTÜN TOPLUMUN MESELESİDİR"

Basın özgürlüğünün yalnızca gazetecileri ilgilendirmediğini vurgulayan Torun, özgür basının olmadığı bir ortamda yurttaşların doğru bilgiye ulaşmasının ve iktidarı denetlemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Televizyonun, özellikle internet ve sosyal medyaya erişimi sınırlı olan yurttaşlar için önemli bir haber kaynağı olduğunu belirten Torun, bağımsız medya kuruluşlarının susturulmasının toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı sorunların kamuoyuna ulaşmasını engelleyeceğini ifade etti.

Torun, MESEM'lerde yaşamını yitiren çocuklardan okullardaki temel ihtiyaç eksikliklerine, maden işçilerinin ölümlerinden ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerin sorunlarına kadar birçok konunun kamuoyuna duyurulmasında bağımsız gazeteciliğin önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

"GAZETECİLERİ SUSTURMAK SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAZ"

İktidara çağrıda bulunan Torun, bağımsız medyanın ve muhalefetin iletişim imkanlarının kısıtlanmasının demokratik tartışma ortamına zarar verdiğini söyledi.

Bir televizyon kanalına neden kayyım atandığının ve gazetecilerin haber yapmasının neden tehdit olarak görüldüğünün kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Torun, toplumsal sorunları gündeme taşıyan gazetecileri susturmak yerine bu sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni Parti Berlin Birliği olarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Torun, mahalle mahalle ve sokak sokak yurttaşlarla buluşacaklarını, broşür dağıtarak bağımsız gazetecilerin YouTube yayınlarını, internet haber kanallarını ve WhatsApp haber gruplarını tanıtacaklarını söyledi.

Özellikle teknoloji kullanımında zorluk yaşayan yurttaşların alternatif haber kaynaklarına ulaşmasına yardımcı olacaklarını belirten Torun, halkın haber alma hakkını savunmak için çalışmalarını artıracaklarını kaydetti.

"SUSMAYACAĞIZ, ALIŞMAYACAĞIZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Açıklamasının sonunda Sözcü TV çalışanlarıyla dayanışma mesajı veren Torun, mücadelelerinin yalnızca bir televizyon kanalına yönelik müdahaleye karşı olmadığını; gazetecilik mesleğinin onurunu, halkın haber alma hakkını ve demokratik bir Türkiye mücadelesini kapsadığını söyledi.

Gazetecilerin özgürce çalışabildiği, yurttaşların düşüncelerinden dolayı korkmadığı ve televizyon kanallarının siyasi baskı altında olmadığı bir Türkiye istediklerini belirten Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Susmayacağız! Alışmayacağız! Vazgeçmeyeceğiz! Özgür basının yanında olmaya, halkın haber alma hakkını savunmaya ve demokratik bir Türkiye için Almanya'da da dahil olmak üzere her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Sözcü TV emekçileriyle dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Yaşasın basın özgürlüğü!"

Kaynak: ANKA