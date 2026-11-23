Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2008 yılında yapılan NATO Zirvesi'nde dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in çekinceleri nedeniyle Ukrayna'nın ittifaka kabul edilmemesini hata olarak nitelendirerek, "Eğer alınsaydı bu savaş önlenebilirdi. Rusya ile savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna, NATO anlaşmasının 5'inci maddesine benzer güvenlik garantilerine sahip olmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Merz ve Rutte, düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için süren çabaları ve NATO'nun doğu kanadına yönelik Rusya kaynaklı tehditleri gündeme getirdi. Başbakan Merz, geçen perşembe günü Berlin'de yapılan Gönüllüler Koalisyonunda Avrupa, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşmaya dikkat çekerek, "Ukrayna için barış istiyoruz ancak adil ve kalıcı bir barış. Ayrıca Avrupa için daha fazla güvenlik istiyoruz, daha azını değil. Bu bizi birleştirdi ve ne kadar gerekli olursa olsun Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz. NATO bu konuda merkezi bir rol oynuyor. Ankara Zirvesi'nde Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarında her yıl 70 milyar avro destek sağlama konusunda ortak bir taahhütte bulunduk" dedi.

"Rusya ile müzakereye hazırız"

Merz, "Elbette Rusya ile müzakereye hazırız. Yakında yine danışmanlar düzeyinde Ukrayna, Rusya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımıyla barış görüşmeleri yapılması planlanıyor. Bu görüşmeler örneğin yine Abu Dabi'de gerçekleşebilir. Rus tarafının da Amerika Birleşik Devletleri ile kararlaştırılan bu görüşmelere katılmaya hazır olmasını umuyoruz" dedi.

Ukrayna için barış ile Avrupa için güvenliğin birbirinden ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu bildiklerini ifade eden Merz, "Bu nedenle Rusya, son dönemde Polonya hava sahasını ihlal eden tehlikeli provokasyonları derhal durdurmalıdır. Polonya bu konuda tam dayanışmamıza güvenebilir ve gerekirse NATO, ittifak bölgesinde doğal olarak her adımda harekete geçecektir" dedi.

Merz, Polonya'da üç Rus seyir füzesinin düşmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, Rusya'nın bu tehlikeli provokasyonlara derhal son vermesi gerektiğini vurguladı. Merz, "Polonya tam dayanışmamıza güvenebilir. Gerekirse NATO elbette ittifak içindeki her karış toprağı savunacaktır" dedi.

Merz, Merkel'in Ukrayna kararını eleştirdi

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda son dönemde artan çağrılara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO üyeliğini görüşmenin zamanının geldiği yönündeki açıklamasına ilişkin soruya ise dikkat çekici bir cevap verdi. Merz, 2008 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka kabul edilmemesinin bir hata olduğunu belirterek, o tarihte kendisi gibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olan Angela Merkel'in tutumunu eleştirdi. Merz, "Geriye dönüp bakıldığında 2008'de Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi yönündeki Amerikan önerisine uymamanın ne büyük bir hata olduğu açıkça görülüyor. 2008 yılında Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde Ukrayna NATO üyesi olsaydı, bu savaş muhtemelen önlenebilirdi. Bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO üyeliğini görüşmenin zamanının geldiği yönündeki tutumu mantık açısından tutarlıdır. Üstelik bu tutum, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve savaşın sona ermesinden sonra da vermek istediğimiz güvenlik garantileri ile de uyumludur" dedi.

Merz, Ukrayna için NATO 5. madde benzeri güvenlik garantisi istedi

Ukrayna'nın NATO'nun 5'inci maddesine benzer güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, "Bu güvenlik garantileri, madde 5'e benzer güvenlik garantileri olacaktır. Bu bakımdan bu güvenlik garantileri, bir NATO üyeliğiyle zaten oldukça yakındır ve açıkçası Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu bu tür güvenlik garantileri olmadan ülkenin geleceğini hayal edemiyorum. Bu güvenlik garantileri sadece Ukrayna için değil hepimiz için geçerlidir. Avrupa'da, Almanya'da, Finlandiya'da, Danimarka'da ve Polonya'da hangi saldırılara maruz kaldığımızı görüyoruz. Şu anda hepimiz, Rusya'nın siber saldırılarının hedefindeyiz ve bunlara karşı kendimizi daha iyi korumalıyız" dedi.

"Rusya'nın uzaydaki nükleer silah planı şok edici"

Başbakan Merz, NATO üyesi ülkelerin istihbarat servislerinin Rusya'nın bu yıl uzaya nükleer silahla donatılmış bir uydu fırlatmayı planladığı yönündeki tespitlerde bulunduğu iddialarına ilişkin olarak ise, "Rusya'nın uzayı da nükleer silahlarla donatmayı planlaması yeni bir şey değil, ancak bu onu daha az şok edici yapmıyor. Rusya'nın ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

"Kimin üye olup olmayacağına karar verme yetkisi tamamen NATO'ya aittir"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de, Almanya'nın Ukrayna'ya destek konusunda öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Rutte, "Birlikte Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını, Rus saldırganlığına karşı kendini savunabilmesini ve barış müzakerelerine olabildiğince güçlü bir şekilde girebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditler ciddidir ancak saldırganlığı caydırmak ve özgür toplumlarımızı savunmak için gerekli yetenek ve kapasiteyi korumak üzere gerekeni yapıyoruz. İşbirliği, ortak yatırımlar, ortak üretim ve dayanışma. NATO'nun özü budur" dedi.

Polonya hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesine ilişkin olarak ise Rutte, "Bu tehlikeli bir olay ve açıkça Rusya kaynaklı. Bu durum elbette Ukrayna'daki savaşla ilgili. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor yetkililer şu anda ayrıntıları araştırıyor. Bu konuda Polonya ile yakın işbirliği içindeyiz. Orada yaşananlar elbette tamamen kabul edilemez" dedi.

Rutte, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının konuşulmasının tam zamanı olduğu yönündeki değerlendirmelere ilişkin ise, "Geçmişte Almanya'nın NATO'ya katıldığı ve 3 Ekim 1990'da yeniden birleştiği zaman bunu görmüştük. Tüm ülke olarak NATO'ya katılması sırasında hem Sovyet tarafında hem de Avrupa tarafında güvenlik meseleleriyle ilgili bir tartışma yaşanmıştı. Bu şu anda olağan dışı bir durum değil. Ancak kesinlikle olmaması gereken şey, NATO'yu 1997 sınırlarına geri çekmek zorunda kalmamız ya da başkalarının bizim nasıl davranmamız gerektiğine karar vermesidir. Ve bu konular yeniden tartışılmaya başlandığında, kimin üye olup olmayacağına karar verme yetkisi tamamen NATO'ya aittir. Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği ise uzun zamandır NATO'nun tutumudur. Bu yeni bir şey değil. Bu, uzun yıllardır NATO'nun tutumuydu" dedi.

Öte yandan 2008 yılındaki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik sözü verildiği ancak daha sonra Rusya ile sorun yaşanmaması için geri adım atıldığı, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin diğer NATO ortaklarının hızlı katılım taleplerini engellediği belirtilmişti. Eski Başbakan Merkel, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den iki ay sonra yaptığı açıklamada ise 2008'deki kararını savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı