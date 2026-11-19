Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" (AB'de Üretilmiştir) modeli ve korumacı ticaret politikalarına karşı yoğun diplomasi yürüttüklerini belirterek, " Türkiye'deki otomotiv sanayisinde Avrupalıların 25 milyar dolarlık yatırımı var. Yatırımda, üretimde, ihracatta ve ithalatta yaklaşık yüzde 75'lik bir paya sahipler. Bu nedenle Türk otomotiv ana ve yan sanayisi ile Türk ve Avrupalı müteşebbisler arasında kurulan entegre arz-tedarik zincirinin hak ve menfaatlerini birlikte koruma çabası içindeyiz." dedi.

Bolat, "2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi"ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için bulunduğu Berlin'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonunda Almanya'daki Türk iş insanlarıyla Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve AB'nin yeni sanayi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya ziyareti kapsamında düzenlenen ikinci Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'nde Türkiye'nin görüş ve pozisyonunu açıklayacaklarını belirten Bolat, temasları çerçevesinde Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile de resmi bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Bolat, Almanya'nın ikili bazda Türkiye'nin en güçlü ekonomik ortağı olduğuna dikkati çekerek, "Almanya, gerek Avrupa kıtası ve Avrupa Birliği içinde, gerekse dünya çapında ihracatımızda birinci sırada yer alıyor. İthalatta ise Çin ve Rusya'nın ardından üçüncü büyük ortağımız konumunda bulunuyor." diye konuştu.

Geçen yıl itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 52 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, bunun 22 milyar dolarının Türkiye'nin ihracatı, 30 milyar dolarının ise Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı olduğunu kaydetti.

"Türkiye'de 8 binin üzerinde Alman firması faaliyet gösteriyor"

Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin tek taraflı ya da tek sektöre dayalı olmadığını, sanayi ve tedarik zincirlerinde güçlü bir entegrasyon bulunduğunu vurgulayan Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Karşılıklı doğrudan yatırımlarda çok büyük bir ilerleme kaydettik. Türkiye'de 8 binin üzerinde Alman firmasının sanayi, hizmetler, taşımacılık, enerji ve finans alanlarında yaklaşık 26 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Almanya, Hollanda'dan sonra Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke. Alman firmaları, Türklerle çalışmayı verimli ve faydalı buldukları için hem ortaklıklar hem de doğrudan kendi mülkiyetleri altında yatırım yapıyor. Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları da 3 milyar doları geçti. Avrupa pazarlarına açılım noktasında Almanya'yı üs olarak kullanmak isteyen yatırımlarımızın sayısı giderek artıyor."

Bolat, iki ülke arasında Türk Hava Yolları ve Lufthansa başta olmak üzere farklı hava yollarıyla haftalık 600'e yakın uçuş gerçekleştirildiğini, turizmde ise 6,5 milyon ziyaretçiyle Alman turistlerin Türkiye'de birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Türk-Alman İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılı

Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşının ülkenin ekonomisinde ağırlıklı bir yere sahip olduğunu dile getiren Bolat, Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün 65. yıl dönümünün Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in de katılımıyla kutlandığını hatırlattı.

Artık 4. neslin Almanya'da eğitim ve çalışma hayatına katıldığını belirten Bolat, "Türkiye'de hemen her ailenin Almanya ile mutlaka bir bağı vardır. Bu nedenle Türk-Alman ilişkileri siyaset, sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan çok büyük önem taşıyor. Dünyanın 90 ülkesinde temsilciliği, 6 bölgesel kurulu ve bini aşkın üyesi bulunan DEİK/DTİK de iş dünyamızın en önemli çatı kuruluşu olarak bu süreçte kritik rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Bolat, Türk sanayicilerinin Almanya'nın izinden giderek güçlü bir sanayi ülkesi olmayı başardığını vurgulayarak, Türkiye'nin ihracatının yüzde 93-94'ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu söyledi.

AB'nin korumacılık tedbirleri ve "Made in EU" tartışmaları

Küresel ölçekte yaşanan ticaret savaşlarına, enerji ve emtia krizlerine değinen Bolat, Kovid-19 salgını sonrası büyüme sorunu yaşayan ve Doğu Asya rekabetiyle karşılaşan AB'nin korumacılık rüzgarına kapıldığını belirtti.

Bolat, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), çelik ithalat kotalarının yarıya düşürülmesi, e-ticarette paket/koli başına 3 avro vergi getirilmesi ve Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında "Made in EU" modelini devreye almaya hazırlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"AB, sanayinin milli gelirdeki payını yeniden yüzde 20'ye çıkarmak amacıyla birlik dışından gelen ithalata karşı caydırıcı tedbirler almak istiyor. Bu noktada ilk sıraya otomotiv sektörü alındı. Ancak 'Made in EU' mu yoksa 'Made with EU' mu olmalı? Gümrük Birliği ortağımız olan Türkiye'nin ve AB'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı 80'i aşkın ülkenin durumu bir yılı aşkın süredir tartışılıyor. AB Komisyonu 4 Mart'ta açıkladığı taslak kararda Gümrük Birliği'ni 'Made in EU' kapsamına dahil etti. Fakat elektrikli otomobil satışları, kamu alımları, filo teşvikleri ve karbon salınımını azaltan araçlara yönelik kredi mekanizmalarında dışarıdan gelecek araçlara kısıtlama getirilmesi tartışılıyor."

"Ahde vefa ilkesi gereği anlaşmalara tam uyulmalı"

Türkiye olarak 1996'da yürürlüğe giren Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin ve demir-çelik alanındaki STA'nın uluslararası anlaşmalar olduğunu hatırlattıklarını belirten Bolat, "Ahde vefa ilkesi gereğince bu anlaşmalara tam olarak uyulması gerektiğini vurguluyoruz. Bir yılı aşkın süredir hükümet ve iş dünyası kuruluşlarımızla tam bir takım çalışması içindeyiz. AB Komisyonu, Konseyi, Avrupa Parlamentosu, raportörler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde ülkemizin ve sanayicilerimizin haklarını korumak için yoğun diplomasi yürütüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son bir yılda üye ülkeler ve Brüksel nezdinde 100'e yakın önemli ziyaret ve toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Sadece son dört ayda üçü olmak üzere bu yıl beş kez Brüksel'e gittik. Kararlar resmen açıklanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de yatırımı bulunan Avrupalı sanayicileri de bu sürece dahil ediyoruz ve onlardan da olumlu destekler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya merkezli Ford Avrupa yetkilileriyle de bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, "Onların da Türkiye'de önemli yatırımları var ve bizimle birlikte çalışıyorlar." bilgisini verdi.

"Sizler bizim ticaret elçilerimizsiniz"

Berlin ziyaretleri kapsamında hem özel sektör, medya ve kamuoyu nezdinde otomotiv zirvesiyle hem de Alman hükümet temsilcileriyle temaslarda bulunarak Türkiye'nin görüşlerini ve destek beklentisini bir kez daha ileteceklerini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Almanya'daki DTİK üyeleri ve Türk iş dünyasının liderleri olarak sizlere müteşekkiriz. Yaptığınız çalışmalarla Almanya ekonomisine büyük katkılar sağladığınız gibi Türkiye-Almanya arasında bizim ticaret elçilerimiz olarak ticaret diplomasisini birlikte yürütüyoruz."

Kaynak: AA