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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Berlin Birleşik Filistin Ulusal Komitesince "Dayanışma suç değil-Özgür Filistin için" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Innsbrucker Platz metro istasyonu yakınlarında yüzlerce kişi toplandı.

Filistin milli marşının okunmasının ardından şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırımı durdurun", "Bir soykırım, bir başkasını haklı çıkarmaz", "Boykot", "Özgürlük için yoldayız" ve "Hüsam Ebu Safiye'ye özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterilen eylemde, "İsrail insanları yakıyor, Almanya arkasında duruyor", "İsrail bombalıyor, Almanya destekliyor", "Filistin'e özgürlük", "Adalet istiyoruz" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları atıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail yanlısı bir kişi, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı güzergah üzerinde İsrail bayrağını açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Gösteri, Bülowstrasse metro istasyonu yakınlarında sona erdi.

Kaynak: AA