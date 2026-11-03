Fuat Oktay Berlin'de Avrupa'ya Türkiye'yi stratejik ortak görmesi çağrısında bulundu

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Avrupa, Türkiye'yi bir tampon bölge olarak değil, hayati ve stratejik bir Avrupa ortağı olarak görmelidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki komisyon heyeti, Almanya'nın başkenti Berlin'de SETA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Berlin temsilciliği ile Alman Yakın ve Orta Doğu Derneği (NUMOV) tarafından organize edilen 'Türkiye-Almanya İlişkilerinde Ortak Bir Dış Politika Gündeminin Güçlendirilmesi: Parlamenter Diplomasinin Rolü' başlıklı toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi görüşüldü. Heyette Fuat Oktay'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı.

Önemli Alman düşünce kuruluşlarının katıldığı toplantıda, değişen dünya koşullarında ülkemiz dış politikası ve Türkiye-Almanya iş birliği imkanları parlamenter diplomasi çerçevesinde ele alındı.

'TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNDEKİ ROLÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Toplantıda konuşan Fuat Oktay, küresel gelişmeler ışığında Türk-Alman ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşınmasının önemini vurguladı. Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Avrupa'nın güvenliği konusunda ortak sorumluluk taşıdığını belirten Oktay, Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi ve gelişmiş savunma sanayisinin iki ülke arasında yeni iş birliği fırsatları sunduğunu bildirdi.

Oktay, ortak savunma üretimi, hava ve füze savunma sistemleri ile insansız teknolojiler gibi alanların Almanya açısından önemli fırsatlar barındırdığına işaret ederek, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolünün göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini kaydeden Oktay, "Avrupa, Türkiye'yi bir tampon bölge olarak değil hayati, stratejik bir Avrupa ortağı olarak görmelidir" ifadesini kullandı.

'GÜVENLİKTE TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYUP EKONOMİDE MESAFELİ DURMAK ÇELİŞKİDİR'

Fuat Oktay, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik politikalarında tutarlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altını çizerek, savunma ve güvenlik alanlarında yakın iş birliği arayışında bulunulurken ekonomik entegrasyon ve tam üyelik süreçlerinde farklı standartlar uygulanmasını eleştirdi. Avrupa'nın yalnızca Türkiye'ye karşı değil, küresel gelişmeler karşısında da stratejik körlükten kurtulması gerektiğini söyleyen Oktay, güvenlik alanındaki iş birliği ile ekonomik ve siyasi bütünleşme süreçlerinin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin güvenlik tehditleri karşısında vazgeçilmez bir ortak olarak görülmesine rağmen karar alma mekanizmaları ve ekonomik fırsatların paylaşımında dışarıda tutulmasının karşılıklı güveni zedeleyeceğini belirterek, "Tehditler ortaya çıktığında Türkiye'yi vazgeçilmez görmek ancak kararlar ve fırsatlar paylaşılacağı zaman mesafeli durmak karşılıklı güveni zedeler ve Avrupa'nın kendi uzun vadeli çıkarlarına ters düşer. Berlin'den bu stratejik zihniyet değişimine aktif liderlik etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında parlamenter diplomasinin önemine de geniş yer ayıran Oktay, TBMM ve Almanya Federal Meclisi başta olmak üzere parlamentoların ikili ilişkilerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstlendiğini bildirdi. Oktay, meclislerin ve dışişleri komisyonlarının bürokratik engellerin aşılması, karşılıklı yanlış algıların giderilmesi ve ortak çıkarların kalıcı politikalara dönüştürülmesi konusunda önemli sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, parlamenter diplomasinin mevcut ilişkileri daha ileriye taşıyabilecek etkili bir mekanizma olduğunu dile getirdi.

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA 'BÖLGESEL SAHİPLENME' İLKESİ

Türkiye'nin dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Oktay, Türk dış politikasının barış, güvenlik, istikrar ve refahı artırmayı hedefleyen ilkeli ve yapıcı bir anlayışa dayandığını kaydetti.

Oktay, bölgesel sorunların çözümünde dış müdahaleler yerine bölgesel sahiplenme ilkesini benimsediklerine dikkati çekerek, kalıcı çözümlerin yerel aktörlerin öncülüğünde geliştirilmesi gerektiğini aktardı. Oktay ayrıca bölgesel zorlukların aşılmasında yerel aktörlerin birincil sorumluluk üstlenmesinin, sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması açısından temel önem taşıdığını bildirdi.

'MADE IN EUROPE' GİBİ GİRİŞİMLER TÜRKİYE'Yİ DIŞARIDA BIRAKMAMALI

Türkiye-Almanya ilişkilerinin ekonomik boyutuna da değinen Oktay, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlattı. Oktay, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut stratejik ortaklık anlayışıyla uyumlu şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki taraf arasındaki yapısal dengesizliklerin giderilmesine katkı sağlayacağını dile getiren Oktay, bu adımın hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Fuat Oktay, Avrupa'nın sanayi politikalarında gündeme gelen 'Made in Europe' gibi girişimlerin Türkiye'yi dışarıda bırakmaması gerektiğinin altını çizerek, Türk üreticilerin Avrupa değer zincirinin asli ortakları arasında yer almasının önemini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı