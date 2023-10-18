Avrupa Merkez Bankası Haberleri - Avrupa Merkez Bankası Haber - Haberler

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Avrupa Merkez Bankası Haberleri

Avrupa Merkez Bankası haber, Avrupa Merkez Bankası son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Almanya'da Konut İnşaat Ruhsatları Yüzde 28 Düştü

Almanya'da Konut İnşaat Ruhsatları Yüzde 28 Düştü

Avrupa Merkez Bankası - 3 Saat Önce
Avro Bölgesi'nde Enflasyon Yüzde 4,3'e Geriledi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Yüzde 4,3'e Geriledi

Avrupa Merkez Bankası - 4 Saat Önce
Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Başladı

Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 7 Saat Önce
Dolar daha yükselir mi? 18 Ekim dolar yükselecek mi? Güncel dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar daha yükselir mi? 18 Ekim dolar yükselecek mi? Güncel dolar ne kadar, kaç TL?

Avrupa Merkez Bankası - 7 Saat Önce
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Avrupa Merkez Bankası - 9 Saat Önce
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa Merkez Bankası - Dün 10:33
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 16.10.2023
Brent Petrolü Yüzde 0,14 Azalışla 90,76 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrolü Yüzde 0,14 Azalışla 90,76 Dolardan İşlem Görüyor

Avrupa Merkez Bankası - 16.10.2023
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirle başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirle başladı

Avrupa Merkez Bankası - 16.10.2023
Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının olduğu haftayı karışık seyirle kapattı

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının olduğu haftayı karışık seyirle kapattı

Avrupa Merkez Bankası - 14.10.2023
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa Merkez Bankası - 13.10.2023
Almanya Merkez Bankası Başkanı: ECB'nin faiz artırımları enflasyonla mücadelede etkili

Almanya Merkez Bankası Başkanı: ECB'nin faiz artırımları enflasyonla mücadelede etkili

Avrupa Merkez Bankası - 13.10.2023
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 13.10.2023
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Avrupa Merkez Bankası - 13.10.2023
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Merkez Bankası - 12.10.2023
BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Avrupa Merkez Bankası - 12.10.2023
ECB Tutanakları: Ekonomik Büyüme Endişeleri Arttı

ECB Tutanakları: Ekonomik Büyüme Endişeleri Arttı

Avrupa Merkez Bankası - 12.10.2023
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
Almanya, G7 Ülkeleri Arasında Küçülen Tek Ekonomi Olacak

Almanya, G7 Ülkeleri Arasında Küçülen Tek Ekonomi Olacak

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kaybetti

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
Avro Bölgesi Tüketicilerinin Enflasyon Beklentisi Arttı

Avro Bölgesi Tüketicilerinin Enflasyon Beklentisi Arttı

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
Almanya'da Enflasyon Rusya-Ukrayna Savaşı Başlangıcından Beri En Düşük Seviyede

Almanya'da Enflasyon Rusya-Ukrayna Savaşı Başlangıcından Beri En Düşük Seviyede

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 88,06 Dolara Çıktı

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 88,06 Dolara Çıktı

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor

Avrupa Merkez Bankası - 11.10.2023
ECB: Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar enflasyonda baskılara yol açabilir

ECB: Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar enflasyonda baskılara yol açabilir

Avrupa Merkez Bankası - 10.10.2023
Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 10.10.2023
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor

Avrupa Merkez Bankası - 10.10.2023
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Avrupa Merkez Bankası - 10.10.2023
Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 09.10.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Avrupa Merkez Bankası - 06.10.2023
ABD tarım dışı istihdam verisi kaçta ve ne zaman açıklanacak? ABD istihdam verisi ne oldu?

ABD tarım dışı istihdam verisi kaçta ve ne zaman açıklanacak? ABD istihdam verisi ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası - 06.10.2023
Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 06.10.2023
Borsa neden düşüyor? Son dakika! Avrupa borsası neden düştü? Borsa haberleri!

Borsa neden düşüyor? Son dakika! Avrupa borsası neden düştü? Borsa haberleri!

Avrupa Merkez Bankası - 05.10.2023
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 05.10.2023
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Avrupa Merkez Bankası - 05.10.2023
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa Merkez Bankası - 04.10.2023
Almanya ve ABD Tahvillerinin Getirileri Yükseliyor

Almanya ve ABD Tahvillerinin Getirileri Yükseliyor

Avrupa Merkez Bankası - 04.10.2023
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa Merkez Bankası - 04.10.2023
Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Merkez Bankası - 03.10.2023
Yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi

Yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi

Avrupa Merkez Bankası - 03.10.2023
FED toplantısı ne zaman 2023? ABD Merkez Bankası (FED) 2023 toplantı tarihleri ve beklentileri (Eylül - Ekim)

FED toplantısı ne zaman 2023? ABD Merkez Bankası (FED) 2023 toplantı tarihleri ve beklentileri (Eylül - Ekim)

Avrupa Merkez Bankası - 03.10.2023
Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa Merkez Bankası - 02.10.2023
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı

Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı

Avrupa Merkez Bankası - 30.09.2023
Avrupa Borsaları Enflasyon Verileriyle Yükseldi

Avrupa Borsaları Enflasyon Verileriyle Yükseldi

Avrupa Merkez Bankası - 29.09.2023
Ekonomistler Eylül Ayında TÜFE'nin Yüzde 5,0 Artmasını Bekliyor

Ekonomistler Eylül Ayında TÜFE'nin Yüzde 5,0 Artmasını Bekliyor

Avrupa Merkez Bankası - 29.09.2023
ECB Başkanı Lagarde: Temiz enerji dönüşümünü ertelemenin bedeli artar

ECB Başkanı Lagarde: Temiz enerji dönüşümünü ertelemenin bedeli artar

Avrupa Merkez Bankası - 29.09.2023
Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı

Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı

Avrupa Merkez Bankası - 29.09.2023
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Avrupa Merkez Bankası - 29.09.2023
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Avrupa Merkez Bankası - 28.09.2023
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