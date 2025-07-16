MERKEZ BANKASI ALTIN FİYATLARI 2025 | 16 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar?

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,64 değer kazanarak 4322,05'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,43 değer kazanarak 6966,14'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,43 artarak 13932,29'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,43 değer kazanarak 27821,57'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:17 itibariyle yüzde 0,43 artarak 3339,34'ten işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4272 liradan alınırken 4329 liradan satılıyor.