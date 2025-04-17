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Avrupa Merkez Bankası Faizleri 25 Baz Puana Düşürdü

Avrupa Merkez Bankası Faizleri 25 Baz Puana Düşürdü
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Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan indirdi. Banka mevduat faizi yüzde 2,25, ana refinansman faizi yüzde 2,40, marjinal fonlama faizi ise yüzde 2,65 oldu.

AVRUPA Merkez Bankası üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), banka mevduat faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e, ana refinansman faizini yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,90'dan yüzde 2,65'e düşürdüğünü açıkladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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