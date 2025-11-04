Avro Bölgesi'ne Katılım Süreci: Lagarde ve Georgieva'dan Önemli Açıklamalar

Bulgaristan'ı ziyaret eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 1 Ocak 2026'dan itibaren Avro Bölgesi'ne katılacak Bulgaristan için "Levadan avroya geçerken yalnız olmayacaksınız. Avroya geçiş egemenlik kaybı değil." dedi.

Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ve Maliye Bakanı Temenujka Petkova ile birlikte başkent Sofya'nın Boyana Hükümet Köşkü'nde düzenlenen "Avro Bölgesi Eşiğindeki Bulgaristan" konulu konferansa katıldı.

Lagarde, konferansta, Avro Bölgesi'ne katılımının "refah ve güvenlik" olarak iki kelimeyle özetlenebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Levadan avroya geçerken yalnız olmayacaksınız. Avroya geçiş egemenlik kaybı değil. Bulgaristan son 10 yılda Avro Bölgesi'ne önemli ölçüde entegre oldu. İhracatınızın yüzde 65'i Avrupa ülkelerine, yüzde 45'i ise Avro Bölgesi'ne gidiyor. Bu önemli bir başarıdır."

Vatandaşların ulusal döviz olan levadan avroya geçişinden dolayı endişelerine de değinen Lagarde, "Ülkenizin ulusal parasal politikası Avrupa Bölgesi ile ortak olacak. Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, Avro Bölgesi'nden diğer 20 merkez bankası başkanı ile eşit söz sahibi olacak. Bulgaristan'ın sözü duyurulacak ve esas alınacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, "Biz size güveniyoruz, siz de bize güvenin." diye konuştu.

"Finansal ve yapısal reformlar el ele gitmeli"

Konferansta söz alan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Avroya katılım, Bulgaristan için dev bir adım olarak tarihe geçecek. Ülke, Avrupa'nın önemli finansal kararların alındığı masaya oturacak." dedi.

Bulgar kökenli olan Georgieva, ülke ekonomisinde "gerginliklerin" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bulgaristan nüfusu azalıyor ve beyin göçü devam ediyor. Bu soruna çözüm bulunması için özel sektör verimliliğinin artırılması gerekiyor. Ülkede finansal ve yapısal reformlar el ele gitmeli."

Bulgaristan'ın önünde 3 ana hedef bulunduğunu anlatan Georgieva, bunları "Finansal disiplinin sürdürülmesi, makroekonomik politikasının toparlanması ve yapısal ile yönetimsel reformların hızlandırılması" olarak sıraladı.

?"Avroya katılım, güvenin bir sembolüdür"

"Bugün Bulgaristan, tarihinin önemli bir dönüm noktasında." diyen Başbakan Jelyazkov, "1 Ocak 2026'dan itibaren avro artık bizim için yabancı bir para değil, 20'den fazla Avrupa ülkesinde 340 milyondan fazla insanı birleştiren ortak bir değer olacak." ifadesini kullandı.

Avronun, "yalnızca bir para birimi değil, Bulgaristan'ın, birleşik ve güçlü bir Avrupa'nın kalbinde yerini sağlamlaştıran stratejik bir tercih olacağını" belirten Jelyazkov, avroya geçişin ülkeye yatırım güveni, düşük işletme maliyeti, yüksek finansal istikrar, daha hızlı ekonomik büyüme ve rekabet gücü kazandıracağını vurguladı.

?Avroya katılımın, güvenin bir sembolü olduğunu dile getiren Bulgar Başbakan, "?Avroya geçişe tam olarak hazırız. Bu, Bulgaristan'ın Avrupa geleceğine olan inancının göstergesidir. 1 Ocak'ta yeni para birimimizi olgunluğumuzun sembolü olarak karşılayacağız." diye konuştu.

Leva para birimi ile vedalaşacak Bulgaristan'ın avro olarak oluşturulan ilk yıllık bütçe taslağının parlamentoya intikal edilmek üzere hazırlandığına işaret eden Maliye Bakanı Petkova da vatandaşların yüzde 51'inden fazlasının avrodan yana görüş beyan ettiğini söyledi.

Avroya geçiş politikasında Bulgaristan hükümetinin ve BNB'nin başarılı bilgilendirme kampanyaları yürüttüklerini aktaran Petkova, "Ülkemiz 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya geçişe kesinlikle hazırdır." dedi.