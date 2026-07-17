ECB üyesi stablecoinlerin bankalar için taşıdığı riski açıkladı

Cipollone bu değerlendirmeyi bugün Roma'da İtalya Kooperatif Kredi Bankaları Federasyonu'na yaptığı konuşmada dile getirdi. Yönetici, dijital ödemelerin bankacılığı yeniden şekillendirdiğini ve Avrupa'nın Avrupa dışı ödeme altyapılarına bağımlılığını artırdığını öne sürdü.

Cipollone, bankaların halihazırda ödeme ücretlerini ve işlem verilerini mobil ödeme sağlayıcılarına kaptırdığını belirtti. Yöneticiye göre dijital euro, bankaların ödeme sistemindeki rolünü korumaya yardımcı olacak. Cipollone, dijital euronun hem kamu parasının rolünü koruyacağını hem de bankaların müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken ödeme ekosisteminin içinde kalmasını sağlayacağını ifade etti.

ECB DİJİTAL EURO PİLOTU İÇİN 36 SAĞLAYICI SEÇTİ

ECB, salı günü aralarında bankalar, finansal teknoloji şirketleri ve ödeme kuruluşlarının da bulunduğu 36 ödeme hizmeti sağlayıcısını dijital euro pilotu için seçmişti. On iki ay sürecek pilotun 2027'nin ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Proje, ihraca ilişkin herhangi bir karar verilmeden önce perakende bir merkez bankası dijital parasının euro bölgesi genelinde nasıl işleyebileceğini test etmeyi amaçlıyor. ECB, ihraç kararının en erken 2029'da gelebileceğini belirtmişti.