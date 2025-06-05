Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Düşürdü

Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Düşürdü
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Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek mevduat faiz oranını yüzde 2'ye, refinansman faiz oranını ise yüzde 2,15'e indirdi. ECB, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik veriler doğrultusunda belirleneceğini açıkladı.

AVRUPA Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek beklentiler doğrultusunda yüzde 2'ye çekti. Banka refinansman faiz oranını da beklentilere paralel olarak yüzde 2,15'e indirdi. ECB, "Yönetim Konseyi belirli bir faiz yolu konusunda önceden taahhütte bulunmuyor. Faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, altta yatan enflasyon dinamikleri ve para politikası iletiminin gücü ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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