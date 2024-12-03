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ECB dijital euro için kritik test sürecini başlatıyor

ECB dijital euro için kritik test sürecini başlatıyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euro projesinin hazırlık aşamasında ikinci ilerleme raporunu yayımladı. Merkez bankası, 2025 ortasına kadar sürecek test ödemeleri ve kullanıcı araştırmalarıyla dijital para biriminin altyapısını oluşturuyor. Özellikle küçük işletmeler ve tüketicilere odaklanan proje, Avrupa'nın dijital finansal geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

ECB'nin paylaştığı rapor, dijital euronun teknik altyapısının yanı sıra sosyal boyutunu da ele alıyor. Finansal sistem için önemli bir dönüm noktası olan proje, tüketici gizliliği ve yatırımcı maliyetleri arasında denge kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda başlatılacak inovasyon ortaklıkları, dijital euronun pratik kullanımını test edecek.

Dijital Euro Test Sürecinde

ECB'nin dijital euro çalışmaları, Kasım 2023'te başlayan hazırlık aşamasında önemli bir ilerleme kaydetti. Kural kitabı güncellemeleri minimum kullanıcı deneyimi standartlarını ve risk yönetimi çerçevesini belirliyor.

Merkez bankası, önümüzdeki aylarda çevrim içi anketler ve görüşmelerle kullanıcı tercihlerini araştıracak. Bulgular 2025 yılı ortasında yayımlanacak. ECB ayrıca fintech şirketleri ve üniversitelerle teknolojik iş birlikleri kuracak.

Dijital euro projesi, kamu parasına dijital çağda erişim sağlamayı hedefliyor. Sistem, yatırımcılar için adil ücretlendirme, tüketiciler için yüksek gizlilik ve Avrupa ödeme sistemleri için güçlü bir altyapı vadediyor. ECB, dijital euro bileşenleri için potansiyel tedarikçi seçim sürecini de 2025'te tamamlayacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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