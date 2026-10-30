İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın görevinden ayrılacağını duyurduğu videoda yüzündeki bantlar dikkat çekti. Burnunda ve yanağında bantlarla kamera karşısına geçen Lagarde, görüntüsüne ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Ünlü bankacı, küçük bir cilt kanserinin alınması için operasyon geçirdiğini açıkladı.

YÜZÜNDEKİ İKİ BANT DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 29 Ekim'de yayımladığı videoyla 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılacağını duyurdu. Ancak açıklamanın ardından Lagarde'ın yüzündeki iki bant da dikkat çekti.

Burnunun üzerinde ve sol yanağında bantlar bulunan 70 yaşındaki Lagarde'ın görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

KÜÇÜK BİR CİLT KANSERİ ALINDI

Lagarde, görüntüsüyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Avrupa Merkez Bankası çalışanlarına gönderdiği video mesajda, hafta başında küçük bir cerrahi müdahale geçirdiğini belirtti.

Görüntüsüyle ilgili espri de yapan Lagarde, "Komik göründüğümü biliyorum. Tayland'da kickboks yaptığım için değil. Sadece alınması gereken küçük bir cilt kanseriydi." ifadelerini kullandı. Lagarde, böylece yüzündeki bantların nedenini de açıklamış oldu.

SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Christine Lagarde, X hesabından yaptığı paylaşımda da yüzündeki bantlara ilişkin açıklamada bulundu. Lagarde, herhangi bir spekülasyonun önüne geçmek istediğini belirterek, bantların hafta başında geçirdiği küçük bir cerrahi operasyondan kaynaklandığını söyledi.

İSTİFASININ NEDENİNİ ANLATTI

Lagarde, görevinden erken ayrılma kararının arkasında para politikası dışındaki konularda daha özgür konuşma isteğinin bulunduğunu açıkladı. ECB Başkanlığı görevinin siyasi tarafsızlık gerektirdiğini belirten Lagarde, dünyada yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmak istemediğini ifade etti.

Lagarde, mevcut görevinde dile getiremediği bazı konularda görüşlerini açıklamak istediğini belirterek, artık bu tarafsızlık içerisinde kendisini rahat hissetmediğini söyledi.

FRANSA'DAKİ SEÇİMLER ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN KARAR

Lagarde'ın görevinden erken ayrılması, Fransa'da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk geldi. Bu karar, Avrupa Birliği liderlerinin yeni ECB Başkanını Fransa'daki seçimlerden önce belirleyebilmesinin önünü açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lagarde'a görev süresince yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yeni başkanın belirlenmesi sürecinin Avrupa ülkeleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

YERİNE GEÇECEK İSİMLER KONUŞULUYOR

Lagarde'ın ayrılık kararının ardından Avrupa Merkez Bankasının yeni başkanının kim olacağı da merak konusu oldu. Eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ile eski İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos, göreve gelmesi muhtemel isimler arasında gösteriliyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, yeni başkanın belirlenmesine yönelik sürecin derhal başlayacağını açıkladı.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU İDDİASI

Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankasından ayrıldıktan sonra Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) görev alabileceği de öne sürüldü.

Ancak Dünya Ekonomik Forumu, Lagarde'ın olası göreviyle ilgili iddialara ilişkin yorum yapmadı.

Avrupa Merkez Bankası ise Lagarde'ın ayrılığının kurumun para politikası kararlarını aksatmayacağını belirtti.