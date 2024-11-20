Üye Girişi
Haberler

Avrupa borsaları yükselişe geçerken piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Avrupa borsaları yükselişe geçerken piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında genel olarak pozitif bir seyir gözlemlenirken, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Almanya ve İngiltere'de açıklanan ekonomik veriler de dikkat çekiyor.

Avrupa borsalarında pozitif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 503,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.203 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.111 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 33.447 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 7.275 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 yükselişle 11.665 puandan işlem görüyor.

GÖZLER ECB'NİN KARARINDA

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir devam ederken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalara çevrildi.

İngiltere'de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6 yıllık bazda da yüzde 2,3 yükselişle beklentilerin üzerinde arttı.

Almanya'da ise ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 artış kaydederek tahminleri geride bırakırken, yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla öngörülere paralel gerçekleşti.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı ve ECB yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralık ayındaki toplantısında 25 baz puan indirmesine "kesin" gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.