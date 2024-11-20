Avrupa borsaları yükselişe geçerken piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Avrupa borsalarında genel olarak pozitif bir seyir gözlemlenirken, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Almanya ve İngiltere'de açıklanan ekonomik veriler de dikkat çekiyor.
Avrupa borsalarında pozitif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 503,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.203 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.111 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 33.447 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 7.275 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 yükselişle 11.665 puandan işlem görüyor.
GÖZLER ECB'NİN KARARINDA
Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir devam ederken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalara çevrildi.
İngiltere'de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6 yıllık bazda da yüzde 2,3 yükselişle beklentilerin üzerinde arttı.
Almanya'da ise ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 artış kaydederek tahminleri geride bırakırken, yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla öngörülere paralel gerçekleşti.
Bölgedeki makroekonomik veri akışı ve ECB yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralık ayındaki toplantısında 25 baz puan indirmesine "kesin" gözüyle bakılıyor.