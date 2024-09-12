Avrupa Merkez Bankası Faizleri İkinci Kez İndirdi

Avrupa Merkez Bankası, enflasyondaki düşüş nedeniyle Haziran ayından sonra ikinci kez faiz indirimine gitti. Euro Bölgesinde üç yıllık büyüme ve enflasyon tahminleri de açıklandı.Euro Bölgesinde enflasyonun dizginlenmesiyle sıkı para politikalarını gevşetme eğilimi sürüyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB), banka gecelik mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. Böylece banka gecelik mevduat faizi yüzde 3,5'e, ana refinansman faizi yüzde 3,65'e ve marjinal fonlama faizi yüzde 3,9'a indi.

2022'de başlayan yüksek enflasyon döneminde on kez üst üste faizleri artıran AMB, Haziran ayında ilk kez indirime gitmişti. 20 Avrupa ülkesini içeren Euro Bölgesinde enflasyon, 2022 Ekim ayında zirveyi görerek yüzde 10'un üstüne çıkmıştı.

AMB, faiz indirimiyle ekonomik büyümeye ivme kazandırmayı hedefliyor. Faizlerin düşmesi, özel haneler ve şirketlerin daha düşük faizle kredi alabilmesinin yanı sıra tüketim ve yatırımları kolaylaştırıyor.

Bu yıl yüzde 2,5'lik enflasyon bekleniyor

AMB'nin faiz indirim kararı vermesi piyasalarca bekleniyordu. Euro Bölgesinde enflasyon oranı, AMB'nin yüzde 2 hedefine yaklaşarak Ağustos ayında yüzde 2,2 olarak kaydedilmişti. Bu oran, Euro Bölgesinde 2021 yazından bu yana kaydedilen en düşük enflasyon oldu.

AMB, enflasyon tahminlerini ise bu yıl için yüzde 2,5, 2025'te yüzde 2,2 ve 2026'da yüzde 1,9 olarak açıkladı.

Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyonda ise tahminler, hizmet sektöründe fiyat artışlarının beklenenin üzerinde çıkması nedeniyle yukarı yönlü değiştirildi. Çekirdek enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 2,9, 2025 için yüzde 2,3 ve 2026 için yüzde 2 olarak tahmin ediliyor.

Hızlı gevşemeye karşı uyarı

İktisatçılar ise, para politikalarının birden hızlı bir şekilde genişletilmemesi uyarısında bulunuyor. Enerji ve gıda gibi dalgalanma oranı yüksek kalemler çıkarıldığında elde edilen çekirdek enflasyonun hala yüksek olduğuna işaret eden iktisatçılar, çekirdek enflasyonun Ağustos'ta sadece yüzde 0,1 azalarak yüzde 2,8 çıktığına işaret ediyor.

Alman Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel da kısa süre önce "Henüz hedefe ulaşmadık" diyerek gevşemede acele edilmemesi uyarısı yapmıştı.

Büyüme tahminleri düştü

AMB, Euro Bölgesinde büyüme tahminlerini ise düşürdü. Bu yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) Haziran ayında yüzde 0,9 olarak tahmin edilen büyüme beklentisi yüzde 0,8'e düşürüldü. 2025 için tahminler yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e, 2026 içinse yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e revize edildi.

Büyüme beklentilerindeki geri yönlü düzeltme, iç talepteki azalmaya ve yatırımların zayıf seyretmesine dayandırıldı.

Teknik değişiklik

AMB bu ayki kararında ayrıca önemli bir teknik değişikliğe de gitti. Bankaların AMB'den taze para sağladığı ana refinansman faizi ile mevduat faizi arasındaki fark azaltıldı. AMB Mart ayında, iki faiz türü arasındaki farkı 18 Eylül'den itibaren 50 baz puandan 15 baz puana sınırlandırma kararı almıştı.

Bu nedenle ana refinansman faizindeki düşüş 60 baz puanla çok daha güçlü oldu. Faiz koridorunun daraltılmasıyla, kısa vadeli faizlerdeki dalgalanmaların azaltılması ve bankaların planlamada hareket alanının genişletilmesi hedefleniyor. Yeni uygulama özel müşteriler açısından ise bir değişiklik getirmiyor.

dpa,rtr / BK,ET

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