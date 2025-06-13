Çin ve AB Arasında İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile bir araya geldi. Li, perşembe günkü toplantıda iki tarafa da daha fazla karşılıklı dışa açılım ve işbirliği çağrısında bulundu.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliğini genişletmek ve kalkınma ve refahı ortaklaşa teşvik etmek üzere AB ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin ve AB ekonomilerinin birbirini büyük oranda tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve Çin'in süper büyük pazar avantajına ve sürekli olarak gelişen bir pazar potansiyeline sahip olduğunu belirten Li, iki taraf arasında birçok alanda büyük bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Li, iki büyük ekonomi ve iki büyük güç olarak Çin ve AB'nin çok taraflı koordinasyonu güçlendirmesi, dışa açılım ve işbirliğini teşvik etmesi ve küresel ekonominin toparlanmasına ve küresel yönetişimin iyileştirilmesine daha büyük katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası para sisteminin reformu konusunda Avrupa Merkez Bankası ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını kaydeden Li, dışa açılımı genişleterek kalkınma fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşacaklarını söyledi.

Lagarde ise gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının sadece kaybet-kaybet durumuyla sonuçlanacağını vurgulayarak doğru seçeneklerin, çok taraflılığı savunmak ve açılım ve işbirliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası olarak Çin ile merkez bankası başkanları düzeyinde bir toplantı mekanizması kurmaktan ve bu mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Lagarde, Çinli finans kurumlarıyla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, işbirliği alanlarını genişletip derinleştirmeye ve küresel zorlukların üstesinden ortaklaşa gelmeye kararlı olduklarını söyledi.