Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Avrupa'nın ortak para birimi Euro, küresel piyasalarda güç kazanırken Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz hamlesi geldi. Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve askeri harcamaların aniden radikal bir şekilde arttırılması ihtiyacından kaynaklanan ikiz şoklarla karşı karşıya kalan bölgenin durgun ekonomisiyle birlikte büyümeyi desteklemek için faiz oranlarını düşürdü.

FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR

ECB, temel faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,5'e düşürdü. Bu hamle, Fed ile gösterge borçlanma maliyetleri arasındaki farkı genişletti. ECB, son yedi toplantıdaki altıncı faiz indirimini gerçekleştirdi.