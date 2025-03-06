Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz konusunda kararını verdi. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.
Avrupa'nın ortak para birimi Euro, küresel piyasalarda güç kazanırken Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz hamlesi geldi. Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve askeri harcamaların aniden radikal bir şekilde arttırılması ihtiyacından kaynaklanan ikiz şoklarla karşı karşıya kalan bölgenin durgun ekonomisiyle birlikte büyümeyi desteklemek için faiz oranlarını düşürdü.
FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRÜYOR
ECB, temel faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,5'e düşürdü. Bu hamle, Fed ile gösterge borçlanma maliyetleri arasındaki farkı genişletti. ECB, son yedi toplantıdaki altıncı faiz indirimini gerçekleştirdi.