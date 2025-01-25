Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
Otel sahibiyle ilgili korkunç iddia! İtfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş

Avrupa bankaları stablecoin rekabetinde geri kalmak istemiyor

Avrupa bankaları stablecoin rekabetinde geri kalmak istemiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel stablecoin stratejisine karşı dijital euro projesini hızlandırma çağrısında bulundu. Trump'ın yeni kararnamesi dolara dayalı stablecoinlerin dünya çapında yaygınlaşmasını hedeflerken, ECB bankaların müşteri kaybı riskine karşı dijital euro ile önlem almaya hazırlanıyor.

Finansal teknoloji alanında ABD ile Avrupa arasındaki rekabet yeni bir boyut kazandı. Trump'ın imzaladığı kararname, ABD Merkez Bankası (Fed) dijital para birimi çıkarmasını yasaklarken özel sektör stablecoinlerini destekliyor. Bu hamle, ECB'nin dijital euro planlarını hızlandırmasına neden olurken, geleneksel bankacılık sisteminin geleceği tartışmaya açıldı.

ECB Dijital Euro ile Stablecoin Tehdidine Karşı Koyuyor

Dijital finans dünyasında yaşanan bu gelişme, bankacılık sektörünün geleceğini derinden etkileyebilir. ECB yönetim kurulu üyesi Cipollone, Frankfurt'taki konferansta Trump'ın kararnamesindeki "dünya çapında" ifadesine dikkat çekti.

Dijital euro projesi, ECB'nin garantisi altında özel kuruluşlar tarafından işletilecek çevrim içi cüzdan sistemi olarak tasarlanıyor. Bu sistem banka hesabı olmayan kullanıcılara da hizmet verecek. Bireysel varlıkların birkaç bin euro ile sınırlandırılması ve faiz getirmemesi bekleniyor.

ECB, dijital euronun pratik uygulamasını test ederken blok ülkelerinin gerekli yasal düzenlemeleri tamamlamasını bekliyor. Trump yönetiminin stratejisi ise özel sektör stablecoinlerini ön plana çıkararak finansal sistemde yeni bir rekabet alanı yaratıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
img

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
img

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.