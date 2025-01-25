Avrupa bankaları stablecoin rekabetinde geri kalmak istemiyor

Finansal teknoloji alanında ABD ile Avrupa arasındaki rekabet yeni bir boyut kazandı. Trump'ın imzaladığı kararname, ABD Merkez Bankası (Fed) dijital para birimi çıkarmasını yasaklarken özel sektör stablecoinlerini destekliyor. Bu hamle, ECB'nin dijital euro planlarını hızlandırmasına neden olurken, geleneksel bankacılık sisteminin geleceği tartışmaya açıldı.

ECB Dijital Euro ile Stablecoin Tehdidine Karşı Koyuyor

Dijital finans dünyasında yaşanan bu gelişme, bankacılık sektörünün geleceğini derinden etkileyebilir. ECB yönetim kurulu üyesi Cipollone, Frankfurt'taki konferansta Trump'ın kararnamesindeki "dünya çapında" ifadesine dikkat çekti.

Dijital euro projesi, ECB'nin garantisi altında özel kuruluşlar tarafından işletilecek çevrim içi cüzdan sistemi olarak tasarlanıyor. Bu sistem banka hesabı olmayan kullanıcılara da hizmet verecek. Bireysel varlıkların birkaç bin euro ile sınırlandırılması ve faiz getirmemesi bekleniyor.

ECB, dijital euronun pratik uygulamasını test ederken blok ülkelerinin gerekli yasal düzenlemeleri tamamlamasını bekliyor. Trump yönetiminin stratejisi ise özel sektör stablecoinlerini ön plana çıkararak finansal sistemde yeni bir rekabet alanı yaratıyor.