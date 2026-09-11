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Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını 25 baz puan artırdı

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BERLİN, 11 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşuyor, 10 Eylül 2026.

BERLİN, 11 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşuyor, 10 Eylül 2026.

Avrupa Merkez Bankası perşembe günü yaptığı açıklamada, artan enflasyon baskıları karşısında bu yılın ikinci faiz artışına giderek politika faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını duyurdu. (Fotoğraf: Zhang Haofu / Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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