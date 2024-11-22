Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları öncesi Avrupa borsalarında artış gözleniyor

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 505,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.263 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.203 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 33.417 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.242 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 11.648 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma ile bölgede açıklanacak verilere çevrildi.

İNGİLTERE'NİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) çeyreklik ve yıllık bazda yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Almanya'da, kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 43,2 ile beklentilerin üzerine çıkarken, hizmet sektörü PMI 49,4 ve bileşik PMI 47,3 ile beklentilerin altında kaldı.

İngiltere'de perakende satışlar ekimde yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Eylül ayına ilişkin perakende satış rakamları da güncellendi. Buna göre, eylül perakende satışları daha önce açıklanan yüzde 0,3 büyümeye göre aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,1'e çekildi.

Analistler, Avrupa'da ekonomik verilerin yanında İngiltere'nin söz konusu jeopolitik gerilimlerle birlikte adının anılmasının yatırımcılarda tedirginlik oluşturduğunu ve bu durumun gelecek dönem aksiyonlarına etki edebileceğini ifade etti.