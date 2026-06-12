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Avrupa Merkez Bankası Yaklaşık Üç Yılın Ardından İlk Kez Faiz Oranlarını Artırdı

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Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 25 baz puan artırarak Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Başkan Lagarde, Frankfurt'taki basın toplantısında kararı duyurdu.

FRANKFURT, 12 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen basın toplantısına katıldı, 11 Haziran 2026.

Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü üç temel politika faiz oranının tamamını 25 baz puan artırma kararı aldı. Bu karar, bankanın Eylül 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu.

Merkez bankası, geçen yılın haziran ayından bu yana faiz oranlarını sabit tutuyordu. (Fotoğraf: Avrupa Merkez Bankası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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