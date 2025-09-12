Haberler

Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum
Haber Videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekti. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 2,9, aylık enflasyon ise yüzde 0,4 oldu. Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 2,15'te sabit bıraktı. Gelişmelerin ardından dolar/TL 41,35 ile rekor kırarken, Euro/TL 48,50 seviyesine yükseldi. Altın fiyatları da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekti. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 2,9 olarak açıklanırken, Euro Bölgesi faizi sabit tuttu. Makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar/TL rekor kırarken, altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

TÜRKİYE'DE FAİZ İNDİRİMİ

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararındaydı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti.

ABD VE EURO BÖLGESİ VERİLERİ

ABD'de açıklanan enflasyon rakamları dikkat çekti. Enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, politika faizini yüzde 2,15 seviyesinde sabit bıraktı.

DÖVİZ PİYASASINDA REKOR

Makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz kurları yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

  • Dolar/TL dünü 41,26 seviyesinde kapattıktan sonra yeni günde saat 08.20 itibarıyla 41,35 seviyesinde işlem gördü.
  • Euro/TL ise sabah 08.21'de 48,50 seviyesine yükselerek yukarı yönlü hareketine devam etti.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

  • Ons altın, dünü 3 bin 634 dolardan tamamladıktan sonra sabah 08.23'te 3 bin 655 dolara yükseldi.
  • Gram altın ise dolar/TL'deki rekor ve ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazandı. Dünü 4 bin 828 liradan kapatan gram altın, sabah 08.24'te 4 bin 857 liraya çıktı.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım

Bahçeli'den olay çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Paranız varsa bankaya gidin bakın kaç veriyorlar. %50 faizi alır gidersiniz. Uğraşmaya değmez. Doları saldı çayıra mevlam kayıra. Emekliyi de salmıştı 2023 dw. Bak daha toparlanabşlşyor mu? Evet Büyük ekonomimizin, GÜÇLÜ TL misin, Vatandaşın refahını düşünen, hükğmetimi yıkmaya kararlı sayın Şimşek. Özellikle emeklilerin ve asgari ücretlinin tek çakmalık canı kaldı. ÇAK bitsin. Nasılsa seçim de siz olmazsınız kesinde. Onzaman haklısınız bizden de kimse kalmaz diye düşünüyorsunız. ÇAK BİTSİN.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

GÜCÜN VARSA EFLASYONU kapatırmısınız KUZEY KOREDE YOK ORAYA GİDİN SOSYAL MEDYA BİLİNÇLİ KULLANILIRSA GAYET İYİ RANT , ÇIKAR,ALGI, DEZENFORMASYON İÇİN KULLANILANLAR BU İMKAN TANIYAN Bİ İKTİDARIMIZ VAR ÇÜNKÜ VARLIĞINI SORUNLARA BORÇLU ŞİMDİ DÜNYADN Bİ ŞEKİLDE HABERİMİZ VAR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.