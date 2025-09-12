Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekti. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 2,9 olarak açıklanırken, Euro Bölgesi faizi sabit tuttu. Makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar/TL rekor kırarken, altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

TÜRKİYE'DE FAİZ İNDİRİMİ

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararındaydı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti.

ABD VE EURO BÖLGESİ VERİLERİ

ABD'de açıklanan enflasyon rakamları dikkat çekti. Enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, politika faizini yüzde 2,15 seviyesinde sabit bıraktı.

DÖVİZ PİYASASINDA REKOR

Makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz kurları yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Dolar/TL dünü 41,26 seviyesinde kapattıktan sonra yeni günde saat 08.20 itibarıyla 41,35 seviyesinde işlem gördü.

Euro/TL ise sabah 08.21'de 48,50 seviyesine yükselerek yukarı yönlü hareketine devam etti.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.