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Börse Stuttgart Blockchain ile menkul kıymet devrimini başlattı

Börse Stuttgart Blockchain ile menkul kıymet devrimini başlattı
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Almanya'nın ikinci büyük borsası Börse Stuttgart, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile iş birliğinde Blockchain tabanlı menkul kıymet işlemlerinde uzlaşma süresini iki günden birkaç dakikaya indirmeyi başardı. Bu gelişme, sermaye piyasalarında devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor. Dijital varlık ekosisteminin geleceğini şekillendiriyor.

Finansal teknolojinin sınırlarını zorlayan bu test, altı büyük Alman bankasının katılımıyla gerçekleştirildi. Tokenize edilmiş tahviller, fonlar ve hisse senetleri üzerinde yapılan işlemler, geleneksel euro ödeme sistemine entegre edilerek, Blockchain teknolojisinin mevcut finansal altyapıyla uyumlu çalışabileceğini kanıtladı. Bu başarı, kripto varlıkların ana akım finans dünyasına entegrasyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Alman Borsasından Blockchain Hamlesi

Börse Stuttgart Group'un Avrupa Merkez Bankası ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği Blockchain testi, finans dünyasında büyük yankı oluşturdu. Test, menkul kıymet işlemlerinde uzlaşma süresini iki günden birkaç dakikaya indirmeyi başardı. Bu gelişme, finansal işlemlerin hızını ve verimliliğini artırma potansiyeli taşıyor.

Teste katılan altı büyük Alman bankası arasında Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW, Bankhaus Metzler ve V-Bank yer aldı. Bu kurumlar, Börse Stuttgart Group'un Blockchain tabanlı uzlaşma çözümünü kullanarak, beş farklı tokenize edilmiş menkul kıymet üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirdi. Tokenize edilmiş varlıklar arasında tahviller, fonlar ve hisse senetleri bulunuyordu.

Testin odak noktası, Blockchain teknolojisi ile merkez bankası parasının birlikte çalışabilirliğiydi. Bu entegrasyon, Deutsche Bundesbank'ın tetikleme çözümü aracılığıyla geleneksel euro ödeme sistemine bağlandı. Bu sayede, Blockchain tabanlı işlemler ile mevcut finansal altyapı arasında kesintisiz bir bağlantı kuruldu.

Börse Stuttgart Group'un yönetim kurulu üyesi Dr. Matthias Voelkel, projenin başarısını değerlendirdi. Voelkel "Bu test, Blockchain teknolojisinin finans sektörüne entegrasyonunda önemli bir adım oldu. Uzlaşma süreçlerinin otomatik, adım adım ve doğrudan işlem katılımcıları arasında verimli, güvenli ve karşı taraf riski olmadan gerçekleştirilebileceğini gösterdik." açıklamasında bulundu.

Test süreci, normal operasyonel ortamları simüle etmenin yanı sıra istisnai durumları da içerdi. Bu kapsamlı yaklaşım, Blockchain entegrasyonunun gerçek dünya piyasa koşullarındaki güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçladı. Börse Stuttgart'ın kripto saklama hizmeti Euwax da test bulgularına ve ECB'nin sermaye piyasası işlemlerinde Blockchain uygulamalarını değerlendirme çabasına katkıda bulundu.

Bu gelişme, Avrupa finans sektöründe Blockchain teknolojisine yönelik artan ilginin bir göstergesi olarak görülüyor. Özellikle, merkez bankalarının ve büyük finansal kurumların bu teknolojiye yönelik tutumlarının değiştiğini gösteriyor. Bu durum, gelecekte daha fazla Blockchain tabanlı projenin ve uygulamanın ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Finans uzmanları, bu testin sonuçlarının sektör için uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtiyor. Tokenize edilmiş menkul kıymetlerin yaygınlaşması, yatırım süreçlerini daha erişilebilir ve likit hale getirebilir. Bu eğilim, daha geniş bir yatırımcı kitlesinin farklı varlık sınıflarına erişimini kolaylaştırabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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