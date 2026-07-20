Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimle haftanın ilk gününü karışık seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşerken, Almanya ve Fransa endeksleri hafif yükseldi, İngiltere ve İtalya ise geriledi. Avro/dolar paritesi düştü. Yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararı ve İngiltere'de Andy Burnham'ın başbakan olması var.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimle haftanın ilk gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşüşle 639,6 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 51.862,79 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 azalışla 10.524,76 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 artarak 8.340,11 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 yükselerek 24.846,69 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,141 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcıların odağında ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Avrupa Merkez Bankasının bu haftaki para politikası kararı yer alıyor.

Öte yandan, İngiltere'de Keir Starmer'ın istifasının ardından 17 Temmuz'da İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. Burnham'ın ekonomiye ilişkin mesajları da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre de Almanya'da üretici fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu

Temmuz sıcağından kaçanlar kendini buraya attı
Magyar'dan efsanevi satranççıya cumhurbaşkanlığı teklifi

Cumhurbaşkanını koltuğundan eden başbakandan sürpriz hamle

Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü

Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti! 22 kişilik aile faciadan döndü
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...