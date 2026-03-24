Avrupa Merkez Bankası'ndan stablecoin ve tokenizasyon uyarısı

Cipollone Brüksel'deki House of the Euro'da yaptığı konuşmada, "Tokenize merkez bankası parası olmaksızın piyasanın ölçeklenme kapasitesi kısıtlanır." dedi. Satıcıların ellerinde tutmak istemedikleri, fiyat dalgalanmasına veya kredi riskine açık varlıklar cinsinden ödeme almak zorunda kalabileceğine dikkat çeken ECB yöneticisi, özel dijital paranın Avrupa piyasalarını tek başına ölçeklendiremeyeceğini vurguladı.

AVRUPA'YA TOKENİZASYON YASASI ÇAĞRISI

Çözüm olarak ECB, piyasa DLT platformlarını Eurosystem'in TARGET Hizmetleri'ne bağlayarak merkez bankası parası cinsinden uzlaşı sağlamayı hedefleyen Pontes girişimini öne çıkarıyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde ilk aşamasını tamamlaması beklenen Pontes, DLT tabanlı işlemlerin merkez bankası parası üzerinden uzlaşısını mümkün kılmak üzere tasarlandı.

Açıklamalar, ECB'nin 11 Mart'ta yayımladığı Appia girişimiyle de örtüşüyor. 2028 yılına kadar Avrupa'nın tokenize finansal ekosistemi için kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedefleyen Appia'nın yapı taşlarından biri, farklı DLT platformları arasında varlık aktarımını mümkün kılacak uyumlu veri formatı ve akıllı sözleşme standartlarına dayanan birlikte çalışabilirlik standardı işlevi görüyor.

Cipollone, piyasa altyapısı işleticilerini, bankaları, saklama kuruluşlarını ve teknoloji sağlayıcılarını Appia yol haritasına geri bildirim göndermeye davet etti. Tokenize varlıkların kıta genelinde sorunsuz çıkarılabilmesi ve aktarılabilmesi için Avrupa'nın önünde sonunda buna özgü bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyacağını da ifade eden ECB yöneticisi, kamu-özel iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısını yineledi.

Avrupa Komisyonu'nun DLT Pilot Rejimi'ni genişletme teklifini "önemli bir gelişme" olarak nitelendiren Cipollone, bütünlüklü bir tokenizasyon çerçevesi oluşturulmadan hareket edilmesi halinde "gelişmiş uzlaşı altyapısının bir yama çuvalı üzerine inşa edilmesi" ve bunun getirdiği faydaların tam anlamıyla elde edilememesi riskiyle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Bu açıklamalar, Circle'ın 20 Mart'ta Avrupa Komisyonu'nun Piyasa Entegrasyon Paketi'ne yönelik geri bildirimini kamuoyuyla paylaşmasından birkaç gün sonra geldi. Circle, mevcut DLT Pilot Rejimi'nin genişletilmesini ve yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcılarına e-para token nakit hesabı hizmetleri sunulmasını talep etti.