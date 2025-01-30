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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka böylece 4 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu.

Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB , piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. ECB böylece 4 toplantı üst üste faiz indirimine gitmiş oldu.

ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranının yüzde 3'ten yüzde 2.75'e indirildiği belirtildi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.90 ve yüzde 3.15'e indirdi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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