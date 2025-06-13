Çin ve AB İlişkileri 50. Yılında Güçleniyor

Çin ve AB İlişkileri 50. Yılında Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile Pekin'de bir araya gelerek, Çin-AB ilişkilerinin önemini vurguladı ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik niyetlerini dile getirdi. İki tarafın da ekonomik iş birliğini artırma ve uluslararası meselelerde birlikte hareket etme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

ÇİN Başbakanı Li Qiang Li Qiang, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede Li Qiang, Çin- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin küresel düzeydeki en önemli ikili ilişkilerden biri haline geldiğini vurguladı. Bu yıl aynı zamanda Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Başbakan Li, Çin-AB ilişkilerinin özünün karşılıklı yarar ve kazan-kazan anlayışına dayandığını belirtti. Taraflar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hem nesnel bir gereklilik hem de küresel bir eğilim olduğunu ifade eden Li, Çin'in AB ile siyasi karşılıklı güveni pekiştirmeye, somut iş birliklerini genişletmeye ve her iki tarafın da refahına katkı sunacak gelişmeleri teşvik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Li Qiang, Çin ile Avrupa'nın ekonomik anlamda birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, Çin'in geniş iç pazar avantajına sahip olduğunu ve bu potansiyelin giderek daha fazla açığa çıktığını dile getirdi. Çin'in, AB ile piyasa bağlantılarını ve endüstriyel eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Li, iki büyük ekonomi ve iki büyük güç olarak Çin ve AB'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde ortak tutum geliştirmesi, açık iş birliğini teşvik etmesi ve küresel ekonomik toparlanmaya katkı sunması gerektiğini ifade etti.

Li Qiang, Çin'in Avrupa Merkez Bankası (AMB) ile uluslararası para sisteminin reformuna yönelik iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, daha proaktif makroekonomik politikalar uygulayacaklarını, karşıt döngüsel ayarlamaları artıracaklarını, iç talebi genişletmek ve tüketimi teşvik etmek için yeni önlemler alacaklarını söyledi. Li, Çin'in dışa açılmayı kararlılıkla sürdüreceğini ve tüm ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Christine Lagarde ise görüşmede, AB ile Çin'in çıkarlarının birçok alanda kesiştiğini, tarafların küresel finansal istikrarı koruma, uluslararası ticareti teşvik etme ve diğer küresel meselelerde ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Tarife savaşlarının ve ticaret gerilimlerinin yalnızca karşılıklı kayıplara yol açacağını belirten Lagarde, çok taraflılık ilkesine bağlı kalınmasının ve açık iş birliğinin güçlendirilmesinin doğru strateji olduğunu söyledi.

Lagarde, AMB'nin, Çin ile merkez bankası başkanları arasında kurulan yeni diyalog mekanizmasından ve gerçekleştirilen ilk toplantıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin'in finansal kuruluşlarıyla iletişimi ve koordinasyonu derinleştirmeye, iş birliği alanlarını genişletmeye ve küresel zorluklarla ortak mücadele yürütmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Ailesine ateş açtı, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu

Ailesine ateş açtı, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.