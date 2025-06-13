Çin ve AB İlişkileri 50. Yılında Güçleniyor

ÇİN Başbakanı Li Qiang Li Qiang, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede Li Qiang, Çin- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin küresel düzeydeki en önemli ikili ilişkilerden biri haline geldiğini vurguladı. Bu yıl aynı zamanda Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Başbakan Li, Çin-AB ilişkilerinin özünün karşılıklı yarar ve kazan-kazan anlayışına dayandığını belirtti. Taraflar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hem nesnel bir gereklilik hem de küresel bir eğilim olduğunu ifade eden Li, Çin'in AB ile siyasi karşılıklı güveni pekiştirmeye, somut iş birliklerini genişletmeye ve her iki tarafın da refahına katkı sunacak gelişmeleri teşvik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Li Qiang, Çin ile Avrupa'nın ekonomik anlamda birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, Çin'in geniş iç pazar avantajına sahip olduğunu ve bu potansiyelin giderek daha fazla açığa çıktığını dile getirdi. Çin'in, AB ile piyasa bağlantılarını ve endüstriyel eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Li, iki büyük ekonomi ve iki büyük güç olarak Çin ve AB'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde ortak tutum geliştirmesi, açık iş birliğini teşvik etmesi ve küresel ekonomik toparlanmaya katkı sunması gerektiğini ifade etti.

Li Qiang, Çin'in Avrupa Merkez Bankası (AMB) ile uluslararası para sisteminin reformuna yönelik iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, daha proaktif makroekonomik politikalar uygulayacaklarını, karşıt döngüsel ayarlamaları artıracaklarını, iç talebi genişletmek ve tüketimi teşvik etmek için yeni önlemler alacaklarını söyledi. Li, Çin'in dışa açılmayı kararlılıkla sürdüreceğini ve tüm ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Christine Lagarde ise görüşmede, AB ile Çin'in çıkarlarının birçok alanda kesiştiğini, tarafların küresel finansal istikrarı koruma, uluslararası ticareti teşvik etme ve diğer küresel meselelerde ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Tarife savaşlarının ve ticaret gerilimlerinin yalnızca karşılıklı kayıplara yol açacağını belirten Lagarde, çok taraflılık ilkesine bağlı kalınmasının ve açık iş birliğinin güçlendirilmesinin doğru strateji olduğunu söyledi.

Lagarde, AMB'nin, Çin ile merkez bankası başkanları arasında kurulan yeni diyalog mekanizmasından ve gerçekleştirilen ilk toplantıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin'in finansal kuruluşlarıyla iletişimi ve koordinasyonu derinleştirmeye, iş birliği alanlarını genişletmeye ve küresel zorluklarla ortak mücadele yürütmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.