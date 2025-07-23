GRAM ALTIN FİYATI 2025 | 23 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar?

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,13 değer kaybederek 4451,59'dan işlem görüyor.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,16 değer kaybederek 7227,29'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,16 azalarak 14454,58'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,16 değer kaybederek 28864,55'ten işlem görüyor.

Gram altın İslam Memiş

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:37 itibariyle yüzde -0,21 azalarak 3424,53'ten işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4412 liradan alınırken 4466 liradan satılıyor.