AMB'den stablecoin uyarısı: Dolar hakimiyetini pekiştiriyor

Schnabel, Pazartesi günü Seul'de düzenlenen 2026 Kore Merkez Bankası Uluslararası Konferansı'nda yaptığı konuşmada stablecoin'lerin finansal istikrar, para politikası ve uluslararası para düzeni açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Küresel stablecoin piyasasının toplam değeri yaklaşık 300 milyar dolara ulaşmış olsa da Schnabel'e göre son dönemde büyüme hızı yavaşladı. Son verilere göre Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si sektörün yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.

DOLAR HEGEMONYASINDAKİ BASKIYI ARTIRIYOR

Schnabel'in dikkat çektiği temel sorun, dolaşımdaki stablecoin'lerin neredeyse tamamının dolar cinsinden olması. Schnabel açıklamasında, "Bugün itibarıyla dolaşımdaki stablecoin'lerin neredeyse tamamı dolar cinsinden. Diğer para birimleri ihmal edilebilir düzeyde kalıyor." dedi. Stablecoin kullanımı yaygınlaştıkça ağ etkileri devreye giriyor ve dolar bağımlılığı yapısal hale geldiğini ifade eden Schnabel, bu durumun "ABD para politikasının uluslararası yayılımını güçlendirebileceği" uyarısında bulundu.

Schnabel, riskleri jeopolitik boyutla sınırlı tutmadı. Stablecoin'lerin varlık kalitesine duyulan güvensizlik veya likidite uyumsuzluğu nedeniyle toplu çekim baskısına maruz kalabileceğini de belirtti. Schnabel konuyla ilgili olarak, "Uygun yanıt yeniliğe direnç göstermek değil, onu istikrarı, parasal kontrolü ve para birimine duyulan güveni koruyan bir çerçeve içinde geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

Schnabel, dijital euroyu bu risklere karşı Avrupa'nın somut yanıtı olarak konumlandırdı. Perakende CBDC olarak tasarlanan dijital euro, vatandaşların kamu parasına erişimini koruyacak ve Avrupa'nın Avrupa dışı ödeme sağlayıcılarına bağımlılığını azaltacak. Yasal ödeme statüsüyle kıta genelinde tek çatı altında bir ödeme çözümü sunması da hedefleniyor. AMB, düzenlemenin 2026'da kabul edilmesi durumunda 2029'a kadar ilk ihraç için hazır olmayı hedefliyor. Proje şu an teknik hazırlık aşamasında.

Schnabel'in açıklamaları, ABD'nin tutumunun tam tersine işaret ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta mevcut yönetimin CBDC'ye izin vermeyeceğini yinelemiş ve Kongre'den Clarity Act'i sonuçlandırmasını istemişti.