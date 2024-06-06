Avrupa Merkez Bankası faiz kararı! ECB politika faizi kararı ne oldu, düştü mü?

ECB faiz kararı! Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Peki, ECB politika faizi kararı ne oldu, düştü mü? İşte, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı haberimizde...

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

5 TOPLANTI ÜST ÜSTE PAS GEÇMİŞTİ

ECB pandemi sonrası artan enflasyonla mücadele için Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha sonra ise 5 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon enflasyon Ekim 2022'de yüzde 10.6 ile rekor seviyeye yükselirken son olarak geçen ay yüzde 2.6'ya geriledi.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacak. ECB Yönetim Konseyi belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmamakta." yorumu yapıldı.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞTİ"

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde "Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş bir değerlendirmeye dayanarak, faiz oranlarının dokuz ay sabit tutulmasının ardından para politikasında sıkılığın hafifletilmesi uygun bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Eylül 2023'teki toplantıdan bu yana enflasyonun 2,5 puandan fazla düştüğü ve enflasyon görünümünün önemli ölçüde iyileştiği belirtilen karar metninde "Para politikası finansman koşullarını kısıtlayıcı tuttu. Bu da talebin azaltılması ve enflasyonun geri çekilmesine büyük katkı sağladı" denildi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ECB tarafından yayınlanan karar metninde ayrıca 2024 ve 2025 yılları için enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği ifade edildi. Buna göre ECB'nin Euro Bölgesi için 2024 ortalama enflasyon tahmini yüzde 2.5, 2025 için ortalama yüzde 2.2, 2026 için ise ortalama yüzde 1.9 oldu.

Daha önce 2024, 2025 için tahminler sırasıyla yüzde 2.3, yüzde 2 ve yüzde 1.9 olarak açıklanmıştı.

"ECB, EKONOMİK KRİZLE KARŞILAŞMADAN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLIYOR"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin beklendiği üzere faiz oranlarını 25 baz düşürerek mevduat faizini yüzde 3,75'e çektiğini belirterek, "Bugünkü karar birçok açıdan benzersiz. Sadece ECB'nin Fed'den önce para politikasında değişikliğe gittiği çok az durumdan biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda ECB ilk kez bir sıkılaştırma döngüsünün ardından herhangi bir resesyon ya da ekonomik krizle karşılaşmadan faiz indirimine başlıyor." ifadelerini kullandı.

Ücret artışı ve enflasyondaki son artış ile ekonominin bir miktar olumlu ivme kazanmasının faiz indirimine karşı güçlü argümanlar olabileceğini savunan Brzeski, "Aslında, ECB faizleri mecbur olduğu için değil, sadece yapabildiği için düşürmüş gibi görünüyor. Yapışkan enflasyonun ilave faiz indirimleri için alanı sınırlayacağını düşünüyoruz ve ECB'nin açıklaması da Bankanın gelecekteki para politikasında izleyeceği yol konusunda herhangi bir ipucu vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Kıdemli Direktörü Charles Seville de ECB'nin enflasyon tahminlerini mart tahminlerine kıyasla yükselttiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl boyunca enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmiştir. Veriler hızlı bir faiz indirimi döngüsünü desteklemeyebilir, ancak bizim görüşümüze göre faizleri kısıtlayıcı seviyelerde tutarken düşürmek için hala yer var." yorumunu yaptı.