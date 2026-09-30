Dijital euro için yapay zeka hazırlığı

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Bankanın 28 Eylül'de açtığı başvurular, dijital euro inovasyon platformunun yeni çalışma dönemini kapsıyor. Ödeme kuruluşları, finansal teknoloji şirketleri, işletmeler, kamu kurumları ve araştırma kuruluşları programa katılabilecek. Başvurular 9 Kasım'da Türkiye saatiyle 19.00'da sona erecek.

Dijital euro, euro bölgesindeki günlük ödemelerde nakdin yanında kullanılmak üzere hazırlanan dijital merkez bankası parası olarak tasarlanıyor. Yeni çağrı, bu paranın kullanıma sunulduğu veya yapay zeka sistemlerine ödeme yetkisi verildiği anlamına gelmiyor.

YAPAY ZEKA ÖDEMELERİNDE KULLANICI KONTROLÜ İNCELENECEK

Programın araştırma bölümünde, yapay zeka ajanlarının ödeme sistemleriyle ve birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceği ele alınacak. Çok küçük tutarlı ödemeler ve ödeme uygulamalarına eklenebilecek yeni işlevler de değerlendirilecek.

Katılımcılardan, önerdikleri çözümlerde gizliliğin, kişisel verilerin ve kullanıcı kontrolünün nasıl korunacağını açıklamaları istenecek. Yapay zeka destekli ödemelerin dijital euronun kesinleşmiş bir özelliği olup olmayacağına ilişkin karar açıklanmadı.

Çalıştaylar, 2027'nin ilk iki çeyreğinde Avrupa Merkez Bankasının Frankfurt'taki merkezinde yapılacak. Ulaşım, fatura ödemeleri ve kamu hizmetlerinde dijital euro kullanımı da araştırılacak alanlar arasında bulunuyor.

ÖDEME UYGULAMALARI İÇİN PROTOTİPLER GELİŞTİRİLECEK

Programın ayrı bir bölümünde ise şirketler somut ödeme özellikleri geliştirecek. Ocak-Haziran 2027 döneminde elektronik makbuzlar, birden fazla kişinin katıldığı ödemeler, koşula bağlı işlemler ve uygulamalara eklenebilecek hizmetler denenecek.

Örneğin bir alışverişin makbuzu, ödeme uygulamasında ilgili işlemin yanında gösterilebilecek. Birden fazla kişi aynı ödemeye katkıda bulunabilecek veya tek ödeme farklı alıcılara dağıtılabilecek.

Koşula bağlı ödemelerde ise önceden belirlenen şartlar gerçekleştiğinde işlem otomatik olarak yapılacak. Avrupa Merkez Bankası, bunun paranın yalnızca belirli ürünlerde, yerlerde veya tarihlerde kullanılmasına izin veren kısıtlamalardan farklı olduğunu vurguluyor.

Yeni çalışmalar, 2027'nin ikinci yarısında başlaması planlanan 12 aylık dijital euro pilotundan ayrı yürütülecek. Söz konusu pilot için Deutsche Bank, Revolut ve Stripe'ın da aralarında bulunduğu 36 banka ve ödeme kuruluşu seçildi.

Dijital euronun çıkarılmasına ilişkin nihai karar, ilgili Avrupa Birliği mevzuatı kabul edildikten sonra verilecek. Araştırma ve test takvimi, halka sunulacağı tarih olarak belirlenmiş bulunmuyor.