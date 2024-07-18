Üye Girişi
Haberler

Avrupa Merkez Bankası Politika Faizlerini Sabit Tuttu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası, temmuz ayı toplantısında üç temel faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Politika faizleri yüzde 4,25, yüzde 4,5 ve yüzde 3,75 düzeyinde sabit kaldı. Banka, enflasyon görünümüne bağlı olarak politika faizlerini kısıtlı tutmaya devam edeceğini belirtti.

(FRANKFURT) - Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini sabit tuttu. Refinansman, marjinal fonlama ve mevduat faiz oranları sırasıyla yüzde 4,25, 4,5 ve 3,75 oranında sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, temmuz ayı toplantısında üç temel faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Ana refinansman operasyonları faiz oranı, marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranları sırasıyla yüzde 4,25, yüzde 4,5 ve yüzde 3,75 düzeyinde sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Gelen bilgiler, Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde desteklemektedir. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimine ilişkin bazı ölçütler bir defaya mahsus faktörler nedeniyle yükselirken, çoğu ölçüt Haziran ayında ya sabit kalmış ya da bir miktar gerilemiştir. Beklentilere paralel olarak, yüksek ücret artışının enflasyonist etkisi karlar tarafından tamponlanmıştır" denildi.

"Para politikası finansman koşullarını kısıtlı tutmaktadır"

Merkez Bankası açıklamasında "Para politikası finansman koşullarını kısıtlı tutmaktadır. Aynı zamanda, yurt içi fiyat baskıları hala yüksektir, hizmet enflasyonu yükselmektedir ve manşet enflasyonun önümüzdeki yıl boyunca hedefin üzerinde kalması muhtemeldir." ifadeleri yer aldı.

Yüzde 2'lik orta vadeli hedef

Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır. Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmamaktadır" denildi.

Varlık alım ve pandemi acil alım programları

Avrupa Merkez Bankası açıklamasında varlık alım programı (APP) ve pandemi acil alım programına (PEPP) da değindi. Artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırmadığı için APP portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaldığını belirten Avrupa Merkz Bankası, PEPP'e ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eurosistem, PEPP kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerinin tamamını artık yeniden yatırmamakta ve PEPP portföyünü ayda ortalama 7,5 milyar Avro azaltmaktadır. Yönetim Konseyi, PEPP kapsamındaki yeniden yatırımları 2024 sonunda durdurmayı planlamaktadır. Yönetim Konseyi, salgınla ilgili para politikası aktarım mekanizmasına yönelik risklere karşı koymak amacıyla, PEPP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Merkez Bankası Banka Ekonomi Güncel Haberler

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (GALATASARAY-AS TRENCİN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA TFF Başkanlık seçimi ne oldu, kim kazandı? TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Ayaş, Çankaya 18-19 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 19 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Temmuz burç yorumları nedir? BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?
''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title