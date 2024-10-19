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Bu hafta en çok altın kazandırdı

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Avrupa Merkez Bankası ile Türkiye'de Merkez Bankası'nın karar haftasında piyasalar oldukça hareketli geçti. Bu hafta yatırım araçları arasında en çok kazandıran altın oldu. Altın, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için güvenli limanı olmayı sürdürüyor.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybettirirken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,29 artış yaşadı. Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, euro/TL yüzde 0,77, dolar/TL yüzde 0,10 değer kaybettirdi.

Altının gram fiyatı ise yüzde 2,29 artış gösterdi.

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.

DÖVİZ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, avro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya indi.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,20 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Bu hafta en çok altın kazandırdı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Türkiye Finans

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